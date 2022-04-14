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Детской онкологии увеличили возраст

Минздрав опубликовал список патологий для продолжения лечения в детских больницах до 21 года

Минздрав назвал 22 заболевания, при которых пациенты смогут продолжать получать лечение в детской медицинской организации еще три года после достижения совершеннолетия. В основном это злокачественные новообразования. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2022 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года. Эксперты полагают, что это решит проблемы, возникающие при передаче пациента из детской во взрослую сеть: взрослые онкологи не всегда могут лечить специфические детские опухоли, а трансфер из одного учреждения в другое отнимает слишком много драгоценного для больного времени. В фонде «Подари жизнь» считают, что изменения должны касаться не только онкологических пациентов, но и пациентов с тяжелыми гематологическими заболеваниями.

Минздрав скорректировал список заболеваний, при которых достигшие совершеннолетия пациенты смогут наблюдаться и продолжать лечение в детской медицинской организации до достижения 21 года.

Согласно документу, опубликованному на портале regulation.gov.ru, перечень предложено расширить с 18 до 22 заболеваний или состояний. В основном это злокачественные новообразования. Ожидается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2022 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года.

Расширение списка вызвано разгруппировкой ряда патологий. Так, вместо нейробластомы появились злокачественное новообразование периферических нервов и вегетативной нервной системы, злокачественное новообразование надпочечника, злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций. Нефробластома заменена на злокачественное новообразование почки. Среди других заболеваний несколько типов лейкозов и лимфом, злокачественные новообразования костей, таза, забрюшинного пространства, соединительных и мягких тканей.

По словам руководителя отдела междисциплинарной онкологии Центра имени Дмитрия Рогачева, члена правления общества клинической онкологии RUSSCO Николая Жукова, в список Минздрава включены диагнозы, которые чаще встречаются именно в детском возрасте: взрослые онкологи просто не имеют достаточного опыта в их лечении. Кроме того, эти виды рака лечатся по детским протоколам в том числе у молодых взрослых.

Отметим, согласно официальным данным Минздрава, ежегодно в России выявляется около 3–4 тыс. детей с онкологическими и гематологическими диагнозами. Под наблюдением в онкологических учреждениях в 2019 году находились 27 896 пациентов в возрасте от рождения до 17 лет (статистика не включает пациентов с онкогематологией, а это примерно две трети всех детских диагнозов).

В июне 2021 года Министерство здравоохранения РФ разработало поправки к программе госгарантий по лечению онкологических заболеваний, касающиеся вопроса преемственности лечения пациентов после того, как им исполнится 18 лет. До сих пор больной, достигший совершеннолетия, вынужден был менять медицинскую организацию и вставать на учет во взрослой поликлинике по месту жительства. Эксперты указывали на проблемы, возникающие при передаче пациента из детской во взрослую сеть: это в первую очередь отсутствие во взрослых больницах не только нужных специалистов и опыта применения необходимых протоколов лечения, но и лекарств и технологий, которые применяют для лечения «детских опухолей», например нейробластомы, а кроме того, время, которое занимает трансфер из детской во взрослую больницу. «Это может быть непростой и небыстрый процесс, в то время как детские протоколы рассчитаны на интенсивное лечение. Перерыв в неделю или даже день может привести к значимому снижению результатов»,— говорит господин Жуков.

Проект приказа Минздрава, позволяющий пациентам до 21 года оставаться в детских клиниках, безусловно, необходим, считает директор фонда помощи детям с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» Екатерина Шергова. «Но мы также хотели бы обратить внимание чиновников, что изменения должны касаться не только онкологических пациентов, но и пациентов с тяжелыми гематологическими заболеваниями, как, например, апластическая анемия. Пациентам с таким диагнозом также опасно прерывать лечение по наступлении 18 лет и переводить их во взрослые клиники. Также очень важно продолжение наблюдения паллиативных пациентов в детских медорганизациях»,— рассуждает госпожа Шергова.

По ее словам, пока Минздрав не принял изменения в закон и обсуждает перечень заболеваний, которые попадут в новый порядок, еще в августе 2021 года постановлением правительства в программу государственных гарантий была внесена норма о продолжении лечения после 18 лет именно онкологических пациентов. Это сняло с фонда «Подари жизнь» огромную нагрузку в части оплаты лечения таких пациентов в Центре имени Рогачева, когда врачи считают, что переводить пациента во взрослую больницу опасно для его лечения. Екатерина Шергова уточняет, что только в 2021 году фонд потратил на помощь таким пациентам 16 млн руб. благотворительных пожертвований.

«Но мы знаем случаи, когда в регионах таким пациентам даже с онкологическими диагнозами до сих пор отказывают в продолжении лечения в детских клиниках, ссылаясь на то, что ждут приказ Минздрава. Я хочу обратить внимание, что в тех клиниках, где интересы пациента важнее, руководствуются постановлением правительства, а не дожидаются вступления в силу поправок в 323-й закон и отдельных приказов Минздрава»,— заключает госпожа Шергова.

Наталья Костарнова

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