Восемь лет ожидания

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Обещанного три года ждут. И этот условный срок из пословицы может еще растягиваться в реальной жизни, особенно если речь идет о получении льготного жилья. Если бы не помощь Русфонда и адвоката Светланы Викторовой, одинокая мама двоих детей Анастасия Васильева после многолетнего ожидания вылетела бы из льготной очереди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Волкова

Фото: Из личного архива Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

Старшая дочь Анастасии Васильевой Полина, тринадцати c половиной лет, живет с редким видом редкой болезни — одной из атипичных форм спинальной мышечной атрофии. Заболевание не прогрессирует, однако девочка появилась на свет уже с парализованными и перекрученными ножками, слабенькая. В раннем детстве она перенесла несколько операций и до сих пор регулярно вместе с мамой бывает на реабилитациях. Передвигается Полина на костылях, летом по улице — на электросамокате или коляске.

Когда девочке было четыре года, Русфонд помог семье Васильевых: наши читатели собрали деньги на тренажер для укрепления мышц. Тогда же Анастасия обратилась за помощью к Светлане Викторовой, руководителю детской юридической службы «Патронус», партнера Русфонда и его проекта «Русфонд.Право».

Дом в деревне Девяткино Московской области, где до сих пор живет семья, находится в непригодном для жизни состоянии. Однако специальная комиссия в 2013 году этот факт не признала, и Анастасия при поддержке Светланы Викторовой подала в суд, который обязал комиссию посмотреть на жилье еще раз.

— Моей маме дали дом, рассчитанный еще на три семьи, в 1986 году,— рассказывает Анастасия.— Тогда тут было две дровяные печки и никаких удобств. Конечно, мы со временем обустроились, как смогли: провели газ, отопление, сделали ванну и туалет, укрепили стены, поменяли пол и потолок, все покрасили и побелили. Однако барак наш очень быстро ветшает и разваливается буквально на глазах.

Хлипкое строение 1954 года постройки — с тонкими стенами из шлакоблоков и дранки, с проваливающимися полами и потолком, с плесенью летом и с дырявыми заледенелыми окнами зимой — не то место, где стоит жить.

После обращения в суд факт непригодности барака Васильевых для проживания был в 2014 году признан юридически и документально. Семья, состоящая из Анастасии, ее дочери Полины и только что родившегося сына Павла, встала в специальную очередь для граждан, имеющих право на внеочередное получение жилья.

Прошло восемь лет. Полина пошла в седьмой класс, Павел — в первый. В школу детей мама возит на стареньком автомобиле, подаренном добрыми людьми, в соседний поселок Малино, потому что в Девяткино школы нет. Равно как и иных учреждений цивилизации, например поликлиники.

Все эти годы Анастасия периодически навещала чиновников областных ведомств, пытаясь как-то ускорить процесс получения нового жилья. Чиновники исправно писали ходатайства в местную администрацию о скорейшем разрешении ситуации, а очередь хотя и медленно, но двигалась. В конце концов в списке, который был открыто размещен на сайте администрации городского округа Ступино в апреле 2021 года, осталась только одна «Васильева А. А.», первая и последняя.

Казалось бы, вот он, свет в конце жилищного туннеля. Не тут-то было. Вместо того чтобы получить льготное жилье, Анастасия из очереди исчезла. И получила от сотрудников администрации объяснение: во-первых, семья Васильевых — это не только три человека, то есть мама и ее дети, а еще четверо их родственников, которые прописаны в девяткинском бараке; во-вторых, вся эта огромная «семья» не доказала своего права на новое жилье, не предоставила бумаг о том, что она малоимущая.

Нонсенс. Никто из четырех родственников, которых причислили к «семье» Анастасии Васильевой, за улучшением жилищных условий не обращался. Да и прежний состав семьи — мать и двое детей — чиновников долгое время вполне устраивал. При этом Анастасия не раз документально подтверждала свое «малоимущее» финансовое состояние: она не работает, потому что ухаживает за ребенком-инвалидом, получая небольшое пособие, и латает жилище, официально признанное непригодным для проживания.

— Конечно, я сразу кинулась за помощью к Светлане Викторовой,— рассказывает Анастасия.

Адвокат Викторова снова помогла Анастасии Васильевой и ее детям — ведь делу уже много лет, пора бы ему закруглиться. В октябре 2021-го состоялся суд, который встал на сторону матери и постановил вернуть семью в составе троих человек в жилищную очередь. Администрация городского округа Ступино решение пыталась оспаривать, однако 30 марта 2022 года оно без изменений было утверждено окончательно — в апелляционном суде.

Однако праздновать победу рано: Васильеву А. А. обязаны вернуть в список претендующих на получение жилья, а в нем, кстати, прибавилось людей. Сейчас претендующих на внеочередное получение жилья в Ступинском районе — 32 человека. Но между возвращением в очередь на получение жилья и получением жилья — большая разница. Надеемся, что Анастасия и ее дети смогут получить новую квартиру, пригодную для жизни, в числе первых. И что этот процесс не займет еще восемь лет.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда