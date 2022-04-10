«Химки»—ЦСКА 4:2
Садыгов, 9; Руденко, 54, 86; Сабович, 80 — Ушаков, 32; Языджи, 44 (пен.).
«Нижний Новгород»—«Динамо» 0:1
Гоцук, 87 (автогол).
«Рубин»—«Краснодар» 0:1
Волков, 84. Удаление: Черников («Краснодар»), 90+3.
«Ахмат»—«Зенит» 0:2
Юри Алберту, 39; Ерохин, 90.
«Урал»—«Крылья Советов» 0:1
Зиньковский, 53. Удаление: Герасимов («Урал»), 84.
«Уфа»—«Сочи» 1:2
Агаларов, 81 (пен.) — Кассьерра, 11; Юсупов, 51.
«Спартак»—«Арсенал» 3:0
Зобнин, 53; Николсон, 57, 75. Удаление: Кангва («Арсенал»), 86.
«Ростов»—«Локомотив» 4:1
Щетинин, 33; Осипенко, 43; Полоз, 61; Комличенко, 70 — Изидор, 81 (пен.). Удаление: Тикнизян («Локомотив»), 36.
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Зенит» 24 15 7 2 55:23 52
2. «Динамо» 24 15 4 5 43:24 49
3. ЦСКА 24 13 4 7 36:24 43
4. «Сочи» 24 13 3 8 37:25 42
5. «Краснодар» 23 11 6 6 35:22 39
6. «Локомотив» 23 10 7 6 33:29 37
7. «Крылья Советов» 24 10 5 9 30:26 35
8. «Ахмат» 24 10 2 12 29:32 32
9. «Спартак» 24 8 6 10 27:32 30
10. «Ростов» 24 7 7 10 39:41 28
11. «Нижний Новгород» 24 7 6 11 22:34 27
12. «Рубин» 24 7 4 13 31:43 25
13. «Химки» 24 5 9 10 26:41 24
14. «Урал» 24 4 9 11 15:25 21
15. «Уфа» 24 4 9 11 22:34 21
16. «Арсенал» 24 5 6 13 24:49 21