6 1 мин. ...

«Химки»—ЦСКА 4:2

Садыгов, 9; Руденко, 54, 86; Сабович, 80 — Ушаков, 32; Языджи, 44 (пен.).

«Нижний Новгород»—«Динамо» 0:1

Гоцук, 87 (автогол).

«Рубин»—«Краснодар» 0:1

Волков, 84. Удаление: Черников («Краснодар»), 90+3.

«Ахмат»—«Зенит» 0:2

Юри Алберту, 39; Ерохин, 90.

«Урал»—«Крылья Советов» 0:1

Зиньковский, 53. Удаление: Герасимов («Урал»), 84.

«Уфа»—«Сочи» 1:2

Агаларов, 81 (пен.) — Кассьерра, 11; Юсупов, 51.

«Спартак»—«Арсенал» 3:0

Зобнин, 53; Николсон, 57, 75. Удаление: Кангва («Арсенал»), 86.

«Ростов»—«Локомотив» 4:1

Щетинин, 33; Осипенко, 43; Полоз, 61; Комличенко, 70 — Изидор, 81 (пен.). Удаление: Тикнизян («Локомотив»), 36.

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Зенит» 24 15 7 2 55:23 52

2. «Динамо» 24 15 4 5 43:24 49

3. ЦСКА 24 13 4 7 36:24 43

4. «Сочи» 24 13 3 8 37:25 42

5. «Краснодар» 23 11 6 6 35:22 39

6. «Локомотив» 23 10 7 6 33:29 37

7. «Крылья Советов» 24 10 5 9 30:26 35

8. «Ахмат» 24 10 2 12 29:32 32

9. «Спартак» 24 8 6 10 27:32 30

10. «Ростов» 24 7 7 10 39:41 28

11. «Нижний Новгород» 24 7 6 11 22:34 27

12. «Рубин» 24 7 4 13 31:43 25

13. «Химки» 24 5 9 10 26:41 24

14. «Урал» 24 4 9 11 15:25 21

15. «Уфа» 24 4 9 11 22:34 21

16. «Арсенал» 24 5 6 13 24:49 21