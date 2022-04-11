Таможня проводит доллар до Банка России

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Законопроект Минфина о праве таможенников проводить дознание по уголовным делам о невозврате валютной выручки и выводе капитала может быть рассмотрен правительством на этой неделе. Сейчас такие дела расследует МВД, и до суда они доходят крайне редко. Впрочем, сокращение внешнеторговых оборотов из-за санкций и ограничений заставит власти выбирать — усиливать контроль за выручкой или стимулировать ее рост снятием ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемая Владимиром Булавиным ФТС получит долгожданные силовые полномочия в области валютного контроля, но сам валютный поток шире станет вряд ли

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Возглавляемая Владимиром Булавиным ФТС получит долгожданные силовые полномочия в области валютного контроля, но сам валютный поток шире станет вряд ли

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

На этой неделе правительство, вероятнее всего, поддержит расширение полномочий Федеральной таможенной службы (ФТС) в области валютного контроля. Поправки к УПК, дающие таможенникам право производить дознание по уголовным делам о преступлениях по ч. 1 ст. 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) и ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), в начале апреля одобрены комиссией Белого дома по законопроектной деятельности. По данным “Ъ”, проект будет вынесен на заседание правительства 14 апреля.

Отметим, что сама идея включения ФТС в работу по усилению контроля за оттоком капитала не нова и обсуждается с 2019 года, проект было поручено подготовить Минфину. Однако развивавшийся в последние годы при поддержке самого Минфина тренд на ослабление ненужного при свободно конвертируемом рубле валютного контроля (см. “Ъ” от 9 августа 2018 года) не способствовал этому. Рассмотрение проекта комиссией, запланированное на январь 2022 года (одновременно с проектом Минфина же о расширении перечня разрешенных валютных операций между резидентами), в итоге сдвинулось на апрель. Однако резкое ужесточение в РФ режима валютного контроля — введение Банком России нормы об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортеров — актуализировало тему. Источники “Ъ” в Белом доме подтверждают: поправки к закону «готовились вне связи с последними событиями, но пришлись ко двору».

В ФТС “Ъ” подтвердили, что служба «полностью поддержала» проект, «таможенные органы располагают достаточными силами и средствами для противодействия нарушениям валютного законодательства», нормативная база готова, а сами таможенники имеют необходимый опыт работы, так как уже занимаются «производством неотложных следственных действий по уголовным делам о нарушениях валютного законодательства».

Описывая объем нарушений, которые фиксируются в области валютного контроля сейчас, в ФТС отмечают, что «всего за период с 2019 по 2021 год в следственные подразделения МВД передано свыше 3,6 тыс. сообщений о преступлениях и уголовных дел, связанных с нарушением валютного законодательства», из них порядка 1,3 тыс.— о преступлениях, которые предлагается отнести к компетенции таможенных органов.

При этом, по словам главы ассоциации юристов России Владимира Груздева, «сложилась такая ситуация, что таможенные органы, являющиеся органами валютного контроля и выявляющие 77% совершаемых в данной сфере преступлений, не уполномочены проводить предварительное расследование соответствующих уголовных дел. В результате орган дознания таможенной службы возбуждает уголовное дело, в течение десяти суток проводит по нему неотложные следственные действия, а затем направляет дело в МВД». Косвенным объяснением невысокой активности МВД (которое, впрочем, полномочий не потеряет) в работе по таким делам может служить статистика Судебного департамента при Верховном суде — по ее данным, в 2019–2020 годах до суда дошло менее десяти уголовных дел по первым частям ст. 193 и ст. 193.1.

Ожидать значительного роста их числа, впрочем, вряд ли стоит — в условиях торговых и финансовых ограничений в связи с военной операцией на Украине лишние барьеры в стремительно сокращающейся внешней торговле могут оказаться совершенно нежелательными с точки зрения экономической политики.

“Ъ” будет следить за развитием событий.

Олег Сапожков, Анна Занина