Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Для спасения Артема Андрианова не хватает 757 607 руб.

Невролог реабилитационного центра «Три сестры» Денис Таланкин (д. Райки, Московская обл.): «Вследствие тяжелой травмы шейного отдела позвоночника у Артема нарушены двигательные функции и снижен мышечный тонус в руках и ногах. Также из-за наличия трахеостомического свища он разговаривает тихо и невнятно. Мальчику требуется интенсивная реабилитация, нужно помочь ему адаптироваться в пространстве. Мы приступим к восстановлению двигательных навыков, поможем Артему постепенно вертикализироваться и приспособиться к коляске. Кроме того, с ним будет работать логопед, который займется восстановлением тембра, громкости и четкости речи. Надеюсь, это улучшит общее состояние и качество жизни Артема».

Стоимость лечения 1 457 607 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 400тыс. руб. Телезрители программы «Вести-Москва» соберут 300 тыс. руб. Не хватает 757 607 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Артема Андрианова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Артема — Елены Александровны Андриановой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...