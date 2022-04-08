Для спасения Артема Андрианова не хватает 757 607 руб.

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Невролог реабилитационного центра «Три сестры» Денис Таланкин (д. Райки, Московская обл.): «Вследствие тяжелой травмы шейного отдела позвоночника у Артема нарушены двигательные функции и снижен мышечный тонус в руках и ногах. Также из-за наличия трахеостомического свища он разговаривает тихо и невнятно. Мальчику требуется интенсивная реабилитация, нужно помочь ему адаптироваться в пространстве. Мы приступим к восстановлению двигательных навыков, поможем Артему постепенно вертикализироваться и приспособиться к коляске. Кроме того, с ним будет работать логопед, который займется восстановлением тембра, громкости и четкости речи. Надеюсь, это улучшит общее состояние и качество жизни Артема».

Стоимость лечения 1 457 607 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 400тыс. руб. Телезрители программы «Вести-Москва» соберут 300 тыс. руб. Не хватает 757 607 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Артема Андрианова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Артема — Елены Александровны Андриановой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда