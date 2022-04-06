«Ростов»-на-дому

В перенесенном матче 19-го тура «Ростов», с которым по совместительству работает главный тренер сборной России Валерий Карпин, дома со счетом 1:0 обыграл «Крылья Советов». Этот локальный успех позволил южанам оторваться на четыре очка от зоны стыковых матчей.
Матч между командами «Ростов» и «Крылья Советов»
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Эта встреча должна была состояться в конце февраля, но из-за закрытия нескольких аэропортов на юге России ее пришлось перенести на месяц с лишним. Правда, в Ростов невозможно долететь до сих пор, поэтому футболистам «Крыльев Советов» пришлось добираться на перекладных: из Самары до Ставрополя — на самолете, а оттуда примерно 350 км ехать на автобусе.
Значимость матча для хозяев была чрезвычайно высока. Мартовское возвращение Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова» пока не помогло южанам добиться кардинального улучшения ситуации в турнирной таблице. Конечно, во многом это объясняется массовым отъездом легионеров. Контракты с клубом приостановили сразу пять футболистов, игравших заметные роли, в том числе, например, креативный шведский дриблер Понтус Альмквист. Однако подобную перестройку переживают сейчас и другие команды — например, «Краснодар» с «Локомотивом», сохраняющие шансы на медали.
Да и вообще, после домашнего поражения от «Нижнего Новгорода» в прошлую субботу проигрывать второй подряд матч на своем поле «Ростов» права не имел. Это был бы уже серьезный удар по репутации наставника сборной.
«Крылья Советов» взялись за дело довольно бойко, но такое начало не обескуражило «Ростов». Отразив несколько выпадов гостей, он ответил результативным дальним ударом Николая Комличенко: из-за пределов штрафной он поразил ближний угол ворот Ивана Ломаева. Это была явная ошибка вратаря, который вскоре в верховой борьбе нанес Комличенко мощный удар в голову двумя кулаками. Однако Дмитрий Полоз, забивший до этого все 17 пенальти в своей карьере, послал мяч довольно бесхитростно и на удобной для Ломаева высоте. И голкипер самарцев из неудачника внезапно превратился в героя.
Большую часть второго тайма Иван Ломаев провел уже в качестве созерцателя процесса, продолжавшегося на футбольном поле. Процесса довольно бесхитростного, который после ухода с поля Полоза и Комличенко, замененных Карпиным, свелся к обмену прямолинейными атаками, в большинстве своем завершавшимися на дальних подступах к воротам обеих команд. В концовке соперники обменялись опасными моментами, но в итоге «Ростов» все-таки смог добиться победы с минимальным счетом. Это позволило ему перед третьим подряд домашним матчем, с «Локомотивом», набрать 25 очков, оторвавшись на четыре балла от зоны стыков.
Матч 19-го тура
«Ростов»—«Крылья Советов» 1:0
Комличенко, 18.
Нереализованный пенальти: Полоз («Ростов»), 28.
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Зенит» 23 14 7 2 53:23 49
2. «Динамо» 23 14 4 5 42:24 46
3. ЦСКА 23 13 4 6 34:20 43
4. «Сочи» 23 12 3 8 35:24 39
5. «Локомотив» 22 10 7 5 32:25 37
6. «Краснодар» 22 20 6 6 34:22 36
7. «Ахмат» 23 10 2 11 29:30 32
8. «Крылья Советов» 23 9 5 9 29:26 32
9. «Нижний Новгород» 23 7 6 10 22:33 27
10. «Спартак» 23 7 6 10 24:32 27
11. «Ростов» 23 6 7 10 35:40 25
12. «Рубин» 23 7 4 12 31:42 25
13. «Урал» 23 4 9 10 15:24 21
14. «Химки» 23 4 9 10 22:39 21
15. «Арсенал» 23 5 6 12 24:46 21
16. «Уфа» 23 4 9 10 21:32 21
РФС отстранил судей за ключевые ошибки
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Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) отстранил от работы в Российской премьер-лиге (РПЛ) до конца сезона сразу трех арбитров. Такую санкцию орган, который возглавляет президент РПЛ Ашот Хачатурянц, применил к Алексею Сухому, Артему Любимову и Игорю Панину. Они обслуживали матчи 23-го тура чемпионата страны, состоявшиеся в минувший уикенд.
Алексей Сухой и Артем Любимов работали на матче, в котором «Краснодар» уступил — 0:1 — занимающему второе место «Динамо». Сухой был главным арбитром, а Любимов — видеоассистентом, отвечавшим за VAR. Именно после его применения на исходе первого тайма был назначен пенальти, вылившийся в забитый динамовцами единственный гол. К одиннадцатиметровому привело нарушение на форварде «Динамо» Федоре Смолове, покидавшем штрафную и упавшем на газон довольно далеко за ее пределами. Судейский комитет квалифицировал принятый Сухим с помощью Любимова вердикт как «ключевую ошибку, повлиявшую на результат мачта».
Игорь Панин судил встречу, в которой идущий третьим ЦСКА сыграл вничью — 2:2 — с аутсайдером «Уралом». В его действиях судейский комитет выявил сразу три «ключевые» ошибки, особо выделив эпизод непосредственно перед финальным свистком. Речь об эпизоде, в котором Панин не назначил пенальти после нарушения в армейской штрафной со стороны Егора Ушакова на Лео Гогличидзе.
Кроме того, отстранение на один матч получил один из лучших отечественных арбитров Сергей Карасев. Карасев, судья матча, в котором «Локомотив» победил — 1:0 — «Спартак», не показал прямую красную карточку игроку железнодорожников Алексису Бека-Бека за грубый фол на Кристофере Мартинсе.