«Ростов»-на-дому

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В перенесенном матче 19-го тура «Ростов», с которым по совместительству работает главный тренер сборной России Валерий Карпин, дома со счетом 1:0 обыграл «Крылья Советов». Этот локальный успех позволил южанам оторваться на четыре очка от зоны стыковых матчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Ростов» и «Крылья Советов»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Матч между командами «Ростов» и «Крылья Советов»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Эта встреча должна была состояться в конце февраля, но из-за закрытия нескольких аэропортов на юге России ее пришлось перенести на месяц с лишним. Правда, в Ростов невозможно долететь до сих пор, поэтому футболистам «Крыльев Советов» пришлось добираться на перекладных: из Самары до Ставрополя — на самолете, а оттуда примерно 350 км ехать на автобусе.

Значимость матча для хозяев была чрезвычайно высока. Мартовское возвращение Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова» пока не помогло южанам добиться кардинального улучшения ситуации в турнирной таблице. Конечно, во многом это объясняется массовым отъездом легионеров. Контракты с клубом приостановили сразу пять футболистов, игравших заметные роли, в том числе, например, креативный шведский дриблер Понтус Альмквист. Однако подобную перестройку переживают сейчас и другие команды — например, «Краснодар» с «Локомотивом», сохраняющие шансы на медали.

Да и вообще, после домашнего поражения от «Нижнего Новгорода» в прошлую субботу проигрывать второй подряд матч на своем поле «Ростов» права не имел. Это был бы уже серьезный удар по репутации наставника сборной.

«Крылья Советов» взялись за дело довольно бойко, но такое начало не обескуражило «Ростов». Отразив несколько выпадов гостей, он ответил результативным дальним ударом Николая Комличенко: из-за пределов штрафной он поразил ближний угол ворот Ивана Ломаева. Это была явная ошибка вратаря, который вскоре в верховой борьбе нанес Комличенко мощный удар в голову двумя кулаками. Однако Дмитрий Полоз, забивший до этого все 17 пенальти в своей карьере, послал мяч довольно бесхитростно и на удобной для Ломаева высоте. И голкипер самарцев из неудачника внезапно превратился в героя.

Большую часть второго тайма Иван Ломаев провел уже в качестве созерцателя процесса, продолжавшегося на футбольном поле. Процесса довольно бесхитростного, который после ухода с поля Полоза и Комличенко, замененных Карпиным, свелся к обмену прямолинейными атаками, в большинстве своем завершавшимися на дальних подступах к воротам обеих команд. В концовке соперники обменялись опасными моментами, но в итоге «Ростов» все-таки смог добиться победы с минимальным счетом. Это позволило ему перед третьим подряд домашним матчем, с «Локомотивом», набрать 25 очков, оторвавшись на четыре балла от зоны стыков.

Евгений Федяков

Матч 19-го тура «Ростов»—«Крылья Советов» 1:0 Комличенко, 18. Нереализованный пенальти: Полоз («Ростов»), 28. Турнирная таблица И В Н П М О 1. «Зенит» 23 14 7 2 53:23 49 2. «Динамо» 23 14 4 5 42:24 46 3. ЦСКА 23 13 4 6 34:20 43 4. «Сочи» 23 12 3 8 35:24 39 5. «Локомотив» 22 10 7 5 32:25 37 6. «Краснодар» 22 20 6 6 34:22 36 7. «Ахмат» 23 10 2 11 29:30 32 8. «Крылья Советов» 23 9 5 9 29:26 32 9. «Нижний Новгород» 23 7 6 10 22:33 27 10. «Спартак» 23 7 6 10 24:32 27 11. «Ростов» 23 6 7 10 35:40 25 12. «Рубин» 23 7 4 12 31:42 25 13. «Урал» 23 4 9 10 15:24 21 14. «Химки» 23 4 9 10 22:39 21 15. «Арсенал» 23 5 6 12 24:46 21 16. «Уфа» 23 4 9 10 21:32 21