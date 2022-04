Джон Батист пришелся по «Душе»

7 3 мин. ...

Церемония музыка

В Лас-Вегасе на MGM Grand Arena прошла 64-я церемония вручения наград американской Академии звукозаписи — Grammy. Награждали музыку, выпущенную эпоху назад: с 1 сентября 2020 по 30 сентября 2021 года. Больше всех наград — пять — получил джазмен Джон Батист. О первой постковидной церемонии вручения Grammy рассказывает Борис Барабанов.

Джон Батист родом из Нового Орлеана. В его семье все сплошь джазовые музыканты. До того как в 2020 году на экраны вышел полнометражный мультфильм «Душа» с его музыкой, Батиста знали в основном как музыкального директора телешоу Стивена Кольбера и креативного директора музея джаза в Гарлеме. Вскоре после выхода «Души» на экраны Джон Батист выпустил альбом «We Are», восьмой в своей карьере. Внимания к артисту добавило его участие в антирасистских митингах 2020 года — он играл на них вместе с оркестром. Так что 11 номинаций на Grammy — результат как творческой, так и общественной активности Батиста. Правда, в награды превратились только пять номинаций. Джон Батист среди прочего получил Grammy за альбом года, то есть выиграл в одной из четырех главных номинаций. В номинации «Запись года» он уступил дуэту Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Пак). Silk Sonic также получили Grammy за песню года — «Leave The Door Open». В четвертой из главных номинаций, «Лучший новый артист», победила Оливия Родриго.

Как это нередко бывает с триумфаторами Grammy, феномен это в большой степени американский. За пределами США о подвигах Джона Батиста в правозащитной сфере не осведомлены, да и шоу Кольбера смотрят мало, знают только «Душу». Так что, например, в международных номинациях британской премии Brit Awards (подробнее см. “Ъ” от 9 февраля) Джона Батиста вовсе не было.

Тем не менее среди лауреатов в 86 номинациях есть те, кто знаком меломанам во всем мире. Для представления музыкального номера Брэнди Карлайл на сцену MGM Grand Arena поднялась великая канадская певица и автор песен Джони Митчелл. Ей 78 лет, она с трудом передвигается, но все же решилась показаться публике. Во время предшествовавшей главному шоу Premiere Ceremony Джони Митчелл получила награду за лучший исторический альбом. Барабанщик группы The Police Стюарт Копленд получил Grammy в номинации «Нью эйдж» за совместный с индусом Рики Кеем альбом «Divine Tides». Леди Гага пела на церемонии песни Коула Портера в честь Тони Беннетта и их второго совместного альбома «Love For Sale», который удостоился Grammy как лучший традиционный поп-вокальный альбом. В номинации «Лучшая оригинальная музыка для визуальных медиа» победил саундтрек Карлоса Риверы к сериалу «Королевский гамбит», точнее, Ривера разделил награду с вездесущим Джоном Батистом и его «Душой». Барабанщик группы The Roots Квестлав получил Grammy как режиссер лучшего музыкального фильма «Лето соула». Неделей раньше Квестлав получил за него же «Оскар».

Во всех роковых номинациях победила группа Foo Fighters. В двух номинациях, «Лучшая рок-песня» и «Лучший рок-альбом», американцы обошли Пола Маккартни. Группа должна была выступить на церемонии, однако 25 марта во время южноамериканского турне умер барабанщик группы Тейлор Хокинс. Можно было предположить, что члены Академии звукозаписи своими голосами в пользу Foo Fighters почтили память музыканта. Но голосование завершилось 5 января, так что Foo Fighters действительно лучшие в роке по версии американской индустрии.

В футболке с портретом Тейлора Хокинса на сцену MGM Grand Arena вышла Билли Айлиш. Ее музыкальный номер в перевернутом вверх дном доме стал самым эффектным эпизодом вечера. От крупного плана на фоне обычной занавески до пения под проливным (конечно, искусственным) дождем — все было выверено и выстроено в соответствии с драматургией песни «Happier Than Ever». Певица ушла с церемонии без наград, но ее номер точно будут вспоминать.

В программе значилось выступление Джона Ледженда. Когда ведущий Тревор Ноа объявил его выход, на экранах с заранее записанным обращением к гостям церемонии и зрителям появился президент Украины Владимир Зеленский. Его обращение длилось 1 минуту 20 секунд и по законам Российской Федерации не может быть здесь воспроизведено ни целиком, ни частями. Джон Ледженд сыграл новую песню «Free». В ее тексте не было ничего украинского, но на сцене к музыканту присоединились проживающая в Денвере бандуристка из Одессы Сюзанна Иглидан, ивано-франковская певица Мика Ньютон, также живущая в США, и донбасская поэтесса Люба Якимчук.

Год назад мы болели за пианистов Игоря Левита и Даниила Трифонова, при этом Grammy получил трек казахского диджея Иманбека, выпущенный российским лейблом Effective Records. В ноябре 2021-го стало известно, что на награду в номинации «Лучший современный инструментальный альбом» выдвинут альбом американской пианистки Рейчел Экрот «The Garden», выпущенный санкт-петербургским рекорд-лейблом Rainy Days Records. Рейчел Экрот проиграла, но проиграть было не стыдно. В номинации была хорошая компания — Стив Гэдд, Рэнди Брекер… Казалось, это давно вошло в привычку — премии, номинации, международные проекты,— и границы в музыкальной индустрии становятся все прозрачнее. Но это только казалось.