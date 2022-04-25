Сегодня исполняется 70 лет президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку
Владислав Третьяк
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Его поздравляет генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов:
— Уважаемый Владислав Александрович! Примите самые искренние поздравления с юбилеем! Прославленный советский хоккеист, талантливый тренер, известный политик, Вы многое сделали для поддержки и развития отечественного спорта, ведете активную законотворческую и широкую общественную деятельность. Убежден, что профессионализм, накопленный опыт и знания позволят Вам и в дальнейшем так же плодотворно трудиться на благо России и ее граждан. Крепкого Вам здоровья и благополучия! Всего Вам самого наилучшего!