Газета «Коммерсантъ» 04.04.2022, 01:27 27 1 мин. ... Наиболее используемые отечественные программы для мобильных устройств 27 1 мин. ... Приложение Доля опрошенных пользователей, использующих приложение «Госуслуги» 70% «Яндекс.Карты» 67% «Яндекс.Браузер» 61% VK 46% «Яндекс.Диск» 44% «Почта Mail.ru» 40% Kaskersky Internet Security 28% «МойОфис Документы» 27% Odnoklassniki 16% «Новости Mail.ru» 14% Другие (Applist.ru, ICQ, «Маруся», ОК Live) 15% Источник: исследование BCG Group и «МойОфис», 2022 год.