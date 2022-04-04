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Коммерсантъ FM
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Наиболее используемые отечественные программы для мобильных устройств

Приложение Доля опрошенных пользователей, использующих приложение
«Госуслуги» 70%
«Яндекс.Карты» 67%
«Яндекс.Браузер» 61%
VK 46%
«Яндекс.Диск» 44%
«Почта Mail.ru» 40%
Kaskersky Internet Security 28%
«МойОфис Документы» 27%
Odnoklassniki 16%
«Новости Mail.ru» 14%
Другие (Applist.ru, ICQ, «Маруся», ОК Live) 15%

Источник: исследование BCG Group и «МойОфис», 2022 год.

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