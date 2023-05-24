Геймдизайнер: сколько зарабатывает, где учиться, с чего начать

Основные направления работы геймдизайнера, где учатся на эту профессию, ее плюсы и минусы — в материале «Ъ».
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Кто такой геймдизайнер
Геймдизайнером в самом общем смысле называют человека, который является ответственным за создание игры. Геймдизайнер придумывает идею и занимается конструированием игрового мира. Он создает правила, по которым будет работать игра, проектирует игровые механики, а также определяет, какие эмоции должен будет испытывать геймер в определенные моменты игры. Если сравнивать с кинематографом, то ближайший аналог геймдизайнера — режиссер.
Геймдизайнер связан со всеми процессами жизненного цикла игры. Он занимается контролем работы программистов, сценаристов, художников — всех, кто имеет отношение к созданию игры.
Геймдизайнер также ответственен за написание дизайн-документа — в нем подробно описывается игра, ее механики, сюжет, сеттинг. Геймдизайнер должен уметь планировать весь процесс создания игры.
В профессии велико творческое начало, однако также часто оказывается, что геймдизайнер должен выполнять всю работу, для которой нет выделенного специалиста.
Основные направления работы геймдизайнера
В небольших студиях геймдизайнер может выполнять сразу несколько ролей, однако в крупных компаниях за различные специализации отвечают разные геймдизайнеры, так как разработка высокобюджетных игр требует участия сотен или даже тысяч разработчиков.
- Системный дизайнер, создающий общие правила игры. Это тот человек, кто будет придумывать игровые механики.
- Дизайнер баланса, который устанавливает сложность игры, а также следит за тем, чтобы все игроки находились в равных условиях, если игра, к примеру, многопользовательская.
- Нарративный дизайнер, который отвечает за подачу сюжета, разработку мифологии, создание сеттинга — мира игры, где будут происходить события.
- Дизайнер миссий отвечает за создание квестов и разработку структуры миссий. Иногда он еще одновременно и дизайнер уровней (левел-дизайнер) — тот, кто проектирует уровни в игре.
- UI/UX-дизайнер разрабатывает интерфейс, то есть то, как геймер будет взаимодействовать с игрой, и то, как она будет отвечать на действия пользователя.
- Дизайнер экономики и монетизации. Часто в играх есть собственная экономика и валюта, а также возможность тратить реальные деньги на внутриигровые товары — разработкой этой области может заниматься отдельный специалист.
Самые известные геймдизайнеры
- Имя японского разработчика игр Хидэо Кодзимы уже давно стало нарицательным, когда разговор заходит о геймдизайнерах. Он является создателем серии Metal Gear, а его последней игрой на данный момент стала Death Stranding.
- Сигэру Миямото — один из ключевых геймдизайнеров Nintendo, придумавший игры про Марио и The Legend of Zelda.
- Алексей Пажитнов — советский программист, придумавший «Тетрис».
- Кен Левин является автором Bioshock и System Shock 2.
- Джон Ромеро придумал DOOM и Quake.
- Джордан Мехнер в одиночку разработал двухмерного Prince of Persia.
- Сэм Хаузер является одним из создателей серии Grand Theft Auto (GTA).
- Мишель Ансель — создатель серий Rayman и Beyond Good & Evil.
- Нил Дракман отвечает за разработку серий The Last of Us и Uncharted.
- Сид Мейер — автор культовых Sid Meier’s Civilization и Sid Meier’s Pirates.
- Питер Молинье является создателем Black & White и Fable.
- Клиф Блезински придумал серию Gears of War.
Что нужно для начала работы геймдизайнером
К геймдизайнерам всегда повышенные требования: им необходимо владеть различными навыками в разных сферах. В небольших компаниях геймдизайнер может быть еще и менеджером продукта или даже продюсером — заниматься составлением дедлайнов, ставить задачи сотрудникам.
Вследствие этого для начала нужно занять прокачиванием навыков, ведь для разработки игр часто необходимо знать основы программирования (самыми распространенными языками в играх являются C# и Java, затем — Python и С++), уметь работать в Photoshop, разбираться в игровых движках, придумывать сюжет и писать сценарий для игры.
Можно пройти онлайн-курсы или почитать литературу на тему, например Джесси Шелл «The Art of Game Design: A Book of Lenses» или Скотт Роджерс «Level Up! The Guide to Great Video Game Design».
Важно знать основные тренды на рынке видеоигр, уметь увидеть, что модно сейчас, и попытаться предугадать, что будет модно к концу разработки игры. Важно понимать, для какой целевой аудитории делается проект.
Также можно пройти обучение геймдизайну в Высшей школе экономики, где есть программа «Геймдизайн и виртуальная реальность». Также в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна есть программа бакалавриата «Анимация и графика компьютерных игр».
Многие геймдизайнеры начинают с собственных инди-проектов — для их создания потребуется всего несколько человек. Другой способ попасть в профессию — через должность тестировщика.
Плюсы и минусы профессии
Плюсы:
· высокие доходы
· возможность превратить хобби в высокооплачиваемую работу
· творческая профессия с разноплановыми задачами
· востребованность
Минусы:
· сложный порог вхождения в профессию
· необходимость владеть различными навыками в разных сферах
· трудно убедить общественность, что геймдизайнер — серьезная профессия
· предложение превышает спрос
Михаил Вовк, руководитель отдела гейм-дизайна компании-разработчика мобильных игр Pixonic (входит в состав игрового бренда MY.GAMES):
«Достаточно трудно назвать точную вилку — сколько получают геймдизайнеры в 2022 году. Зарплаты зависят от уровня подготовки геймдизайнера, его умений и опыта работы и могут варьироваться от десятков тысяч до сотен тысяч рублей. Ну и из геймдизайнеров нередко вырастают продюсеры, геймдиректора, директора студий, так что зарплате всегда есть куда расти.
Для работы геймдизайнером получать высшее образование, скажем так, необязательно, но для конкретных руководителей и на конкретных позициях высшее образование может быть важным фактором. Например, при поисках геймдизайнера-экономиста или балансера хочется быть уверенным в его умении считать. Да и в целом, высшее образование как минимум показывает умение человека учиться и искать информацию. Другое дело, что те же самые навыки можно показать работодателю иначе: через предыдущий опыт работы, личные проекты (включая моды для известных игр), выполнение тестового задания. В общем, отсутствие высшего образования не помеха для геймдизайнера, но это может отрезать некоторые варианты или сделать их несколько более труднодоступными».