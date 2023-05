Геймдизайнер: сколько зарабатывает, где учиться, с чего начать

Основные направления работы геймдизайнера, где учатся на эту профессию, ее плюсы и минусы — в материале «Ъ».

Кто такой геймдизайнер

Геймдизайнером в самом общем смысле называют человека, который является ответственным за создание игры. Геймдизайнер придумывает идею и занимается конструированием игрового мира. Он создает правила, по которым будет работать игра, проектирует игровые механики, а также определяет, какие эмоции должен будет испытывать геймер в определенные моменты игры. Если сравнивать с кинематографом, то ближайший аналог геймдизайнера — режиссер.

Геймдизайнер связан со всеми процессами жизненного цикла игры. Он занимается контролем работы программистов, сценаристов, художников — всех, кто имеет отношение к созданию игры.

Геймдизайнер также ответственен за написание дизайн-документа — в нем подробно описывается игра, ее механики, сюжет, сеттинг. Геймдизайнер должен уметь планировать весь процесс создания игры.

В профессии велико творческое начало, однако также часто оказывается, что геймдизайнер должен выполнять всю работу, для которой нет выделенного специалиста.

Основные направления работы геймдизайнера

В небольших студиях геймдизайнер может выполнять сразу несколько ролей, однако в крупных компаниях за различные специализации отвечают разные геймдизайнеры, так как разработка высокобюджетных игр требует участия сотен или даже тысяч разработчиков.

Системный дизайнер, создающий общие правила игры. Это тот человек, кто будет придумывать игровые механики. Дизайнер баланса, который устанавливает сложность игры, а также следит за тем, чтобы все игроки находились в равных условиях, если игра, к примеру, многопользовательская. Нарративный дизайнер, который отвечает за подачу сюжета, разработку мифологии, создание сеттинга — мира игры, где будут происходить события. Дизайнер миссий отвечает за создание квестов и разработку структуры миссий. Иногда он еще одновременно и дизайнер уровней (левел-дизайнер) — тот, кто проектирует уровни в игре. UI/UX-дизайнер разрабатывает интерфейс, то есть то, как геймер будет взаимодействовать с игрой, и то, как она будет отвечать на действия пользователя. Дизайнер экономики и монетизации. Часто в играх есть собственная экономика и валюта, а также возможность тратить реальные деньги на внутриигровые товары — разработкой этой области может заниматься отдельный специалист.

Самые известные геймдизайнеры

Имя японского разработчика игр Хидэо Кодзимы уже давно стало нарицательным, когда разговор заходит о геймдизайнерах. Он является создателем серии Metal Gear, а его последней игрой на данный момент стала Death Stranding.

уже давно стало нарицательным, когда разговор заходит о геймдизайнерах. Он является создателем серии Metal Gear, а его последней игрой на данный момент стала Death Stranding. Сигэру Миямото — один из ключевых геймдизайнеров Nintendo, придумавший игры про Марио и The Legend of Zelda.

— один из ключевых геймдизайнеров Nintendo, придумавший игры про Марио и The Legend of Zelda. Алексей Пажитнов — советский программист, придумавший «Тетрис».

— советский программист, придумавший «Тетрис». Кен Левин является автором Bioshock и System Shock 2.

является автором Bioshock и System Shock 2. Джон Ромеро придумал DOOM и Quake.

придумал DOOM и Quake. Джордан Мехнер в одиночку разработал двухмерного Prince of Persia.

в одиночку разработал двухмерного Prince of Persia. Сэм Хаузер является одним из создателей серии Grand Theft Auto (GTA).

является одним из создателей серии Grand Theft Auto (GTA). Мишель Ансель — создатель серий Rayman и Beyond Good & Evil.

создатель серий Rayman и Beyond Good & Evil. Нил Дракман отвечает за разработку серий The Last of Us и Uncharted.

отвечает за разработку серий The Last of Us и Uncharted. Сид Мейер — автор культовых Sid Meier’s Civilization и Sid Meier’s Pirates.

автор культовых Sid Meier’s Civilization и Sid Meier’s Pirates. Питер Молинье является создателем Black & White и Fable.

является создателем Black & White и Fable. Клиф Блезински придумал серию Gears of War.

Что нужно для начала работы геймдизайнером

К геймдизайнерам всегда повышенные требования: им необходимо владеть различными навыками в разных сферах. В небольших компаниях геймдизайнер может быть еще и менеджером продукта или даже продюсером — заниматься составлением дедлайнов, ставить задачи сотрудникам.

Вследствие этого для начала нужно занять прокачиванием навыков, ведь для разработки игр часто необходимо знать основы программирования (самыми распространенными языками в играх являются C# и Java, затем — Python и С++), уметь работать в Photoshop, разбираться в игровых движках, придумывать сюжет и писать сценарий для игры.

Можно пройти онлайн-курсы или почитать литературу на тему, например Джесси Шелл «The Art of Game Design: A Book of Lenses» или Скотт Роджерс «Level Up! The Guide to Great Video Game Design».

Важно знать основные тренды на рынке видеоигр, уметь увидеть, что модно сейчас, и попытаться предугадать, что будет модно к концу разработки игры. Важно понимать, для какой целевой аудитории делается проект.

Также можно пройти обучение геймдизайну в Высшей школе экономики, где есть программа «Геймдизайн и виртуальная реальность». Также в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна есть программа бакалавриата «Анимация и графика компьютерных игр».

Многие геймдизайнеры начинают с собственных инди-проектов — для их создания потребуется всего несколько человек. Другой способ попасть в профессию — через должность тестировщика.

Плюсы и минусы профессии

Плюсы:

· высокие доходы

· возможность превратить хобби в высокооплачиваемую работу

· творческая профессия с разноплановыми задачами

· востребованность

Минусы:

· сложный порог вхождения в профессию

· необходимость владеть различными навыками в разных сферах

· трудно убедить общественность, что геймдизайнер — серьезная профессия

· предложение превышает спрос

Михаил Вовк, руководитель отдела гейм-дизайна компании-разработчика мобильных игр Pixonic (входит в состав игрового бренда MY.GAMES):

«Достаточно трудно назвать точную вилку — сколько получают геймдизайнеры в 2022 году. Зарплаты зависят от уровня подготовки геймдизайнера, его умений и опыта работы и могут варьироваться от десятков тысяч до сотен тысяч рублей. Ну и из геймдизайнеров нередко вырастают продюсеры, геймдиректора, директора студий, так что зарплате всегда есть куда расти.

Для работы геймдизайнером получать высшее образование, скажем так, необязательно, но для конкретных руководителей и на конкретных позициях высшее образование может быть важным фактором. Например, при поисках геймдизайнера-экономиста или балансера хочется быть уверенным в его умении считать. Да и в целом, высшее образование как минимум показывает умение человека учиться и искать информацию. Другое дело, что те же самые навыки можно показать работодателю иначе: через предыдущий опыт работы, личные проекты (включая моды для известных игр), выполнение тестового задания. В общем, отсутствие высшего образования не помеха для геймдизайнера, но это может отрезать некоторые варианты или сделать их несколько более труднодоступными».

Евгений Федуненко; группа «Прямая речь»