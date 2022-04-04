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Коммерсантъ FM
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Инфляция имени борьбы с пандемией

Ковидная премия к зарплатам продолжит отражаться в ценах

Вызванная пандемией нехватка рабочей силы привела к ускорению роста зарплат в развитых странах, что помогло низкооплачиваемым работникам, но увеличило инфляционные риски, констатируют эксперты Международного валютного фонда (МВФ). При этом рынок труда из-за сохраняющейся угрозы новых вспышек заболевания остается рынком соискателей — и аналитики опасаются, что требование работниками премий к предлагаемым сейчас зарплатам станет долгосрочным проинфляционным риском для мировой экономики. В ЕС тренд роста зарплат может быть компенсирован за счет трудоустройства беженцев с Украины, однако действие основного глобального инфляционного фактора — удорожания энергоносителей и сельхозсырья — будет проявляться сильнее, что, вероятно, сохранит динамику европейской инфляции в общемировом русле.

После массированной «антиковидной» поддержки интерес граждан к работам с низкой оплатой и высоким риском заразиться упал, а зарплаты выросли и вносят вклад в инфляцию

После массированной «антиковидной» поддержки интерес граждан к работам с низкой оплатой и высоким риском заразиться упал, а зарплаты выросли и вносят вклад в инфляцию

Фото: David Gray / Reuters

После массированной «антиковидной» поддержки интерес граждан к работам с низкой оплатой и высоким риском заразиться упал, а зарплаты выросли и вносят вклад в инфляцию

Фото: David Gray / Reuters

Работа аналитиков МВФ показывает, что пандемия привела к резкому увеличению числа незанятых рабочих мест в развитых странах: к концу 2021 года в США, Британии, Канаде и Австралии их число было на 50–80% больше, чем до пандемии. В ЕС в четвертом квартале 2021 года показатель превосходил допандемийный на 25–30%. Сам по себе кризис рынка труда — де-факто результат масштабных социальных выплат развитых стран, развернутых во время пандемии COVID-19. Хотя число таких в последние полгода сокращалось, локальные вспышки заболевания и вызванные ими локдауны не сошли на нет, что оказывает давление на интерес к найму. Ранее, отметим, рост числа вакансий эксперты были склонны объяснять расширением найма для восстановления экономик. Теперь в МВФ фиксируют изменение предпочтений работников, которые сегодня менее склонны выбирать вакансии с низкой оплатой, связанные с интенсивными социальными контактами, физической нагрузкой или не обеспечивающие гибкости — в сфере транспорта и хранения, оптовой и розничной торговли, гостиниц и ресторанов.

В США и Великобритании ежегодные темпы роста номинальной зарплаты в низкооплачиваемых отраслях увеличились на 4–6 п. п. в период с середины 2020 года по конец 2021 года, что, впрочем, не привело к увеличению покупательной способности из-за разгона инфляции. Напряженность на рынке труда, по прогнозу МВФ, сохранится и, вероятно, будет поддерживать высокие темпы роста номинальных зарплат, а учет в требованиях работников резко выросших вместе с ростом цен инфляционных ожиданий может усугубить положение. Теперь МВФ советует регуляторам делать упор на неденежные меры стимулирования предложения труда — поддержание работы школ и детских садов (для ускорения возвращения женщин с детьми на рынок труда), краткосрочные программы обучения и упрощение удаленной занятости. Ранее аналогичные меры предлагал Всемирный банк (см. “Ъ” от 11 февраля).

В ЕС приток беженцев с Украины (по данным ООН, 3,3 млн человек из 4 млн, покинувших страну), получивших право на трудоустройство как минимум в течение года (с возможностью продления до трех лет), вероятно, смягчит всплеск спроса на труд и затормозит рост зарплат. Однако разгон инфляции в зоне евро до 7,5% в марте с 5,9% в феврале в основном вызван ростом цен на энергоносители и продовольствие: в марте в годовом выражении прирост энергоцен ускорился до 44,7% с 32% по итогам февраля и 28,8% по итогам января, в продовольственном секторе в годовом выражении до 7,8% против 5,2% в январе. При этом из развитых стран государства ЕС наиболее зависимы от российских поставок энергоносителей, и, вероятно, европейская инфляция останется повышенной как минимум в ближайшие месяцы, в первую очередь за счет внешних факторов.

Георгий Смирнов, Татьяна Едовина

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