«Динамо» поднялось с пенальти

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Заключительный день 23-го тура чемпионата России обострил интригу в борьбе за золото турнира. Сыграв на выезде вничью — 0:0 — с «Сочи», лидер «Зенит» позволил приблизиться к себе на расстояние в три очка, в один выигрыш, «Динамо», которое благодаря неожиданному пенальти обыграло в гостях — 1:0 — «Краснодар». Динамовцы благодаря этой победе чуть-чуть оторвались от ЦСКА. Армейцы вырвали ничью — 2:2 — лишь в концовке домашней встречи с аутсайдером «Уралом».

Этот тур завершился матчем, в котором преследующему топ-тройку «Сочи» удалось затянуть «Зенит» в ритмичный, но немного монотонный и очень вязкий футбол, хозяев, надо полагать, вполне устраивавший. Шансов соперникам в такой игре доставалось минимум. У «Зенита» их было чуть больше, но в основном речь шла о шансах условных, потенциальных. То ли удар в дальний угол, то ли прострел Малкома, который возле вратарской остановил Кристиан Нобоа, был редким исключением из правила. «Сочи» свой шансик в первом тайме тоже получил. После ошибки голкипера Михаила Кержакова на выходе Артем Макарчук пихнул мяч в направлении пустых ворот, однако катился он чересчур тихо, чтобы добраться до цели.

После перерыва стилистика игры осталась прежней, и это был тот редкий случай, когда «Зениту» практически ничего не удается создать у чужих ворот. У ворот зенитовских острота возникала тоже нечасто, но однажды «Сочи» побывал совсем рядышком с голом. После подачи углового и очередного просчета от Кержакова Матео Кассьерра, как и Макарчук, стрелял в широко распахнутый створ. На сей раз голкипера выручил Дуглас Сантос, успевший подстраховать его на «ленточке».

Матчу «Зенита» предшествовали два с участием его ближайших преследователей. И тот, в котором «Динамо» на выезде одолело давным-давно, еще с ноября, не терпевший поражений в чемпионате, отказывающийся падать, несмотря на потерю всей иностранной бригады, «Краснодар», видимо, еще долго будет представляться проигравшим торжеством футбольной несправедливости. А главным автором динамовской победы для них так и останется арбитр Алексей Сухой.

Сначала он был, правда, благосклонен к краснодарцам. Уже имея предупреждение за слишком жесткий фол на Диего Лаксальте, молодой — ему еще нет и 20 — полузащитник Денис Кривцов снова свалил уругвайца. Сухой Кривцова, которого тут же от греха подальше усадили на скамейку запасных, пощадил. Зато он не пощадил «Краснодар» в эпизоде, смотревшемся по сравнению с этим куда безобиднее.

Время первого тайма истекало, когда Федор Смолов оказался с мячом в углу штрафной. Пытаться прорываться вперед, учитывая плотность воздвигнутого перед динамовским форвардом барьера, было бессмысленно, и Смолов двинулся в обратном направлении, чтобы через пару секунд упасть. То, что Александр Черников хватал его за майку, было хорошо видно. Как и хорошо было видно, что именно падение произошло довольно далеко, примерно в метре от линии штрафной.

Динамовцы Арсен Захарян и Себастьян Шиманьский уже готовились исполнять штрафной, казавшийся не имеющим никаких альтернатив следствием этого инцидента. Краснодарцы тщательно выстраивали «стенку». Все тут всем было очевидно… И вдруг Алексей Сухой начертил руками в воздухе квадратик, означающий, что он будет смотреть VAR, а потом, проанализировав детали эпизода и, видимо, все-таки посчитав, что первый контракт Черникова со Смоловым из разряда нелегальных состоялся внутри штрафной, указал на одиннадцатиметровую отметку. Даниил Фомин пенальти реализовал, а Сухой в концовке матча дал еще один повод руководителям «Краснодара» крепко запомнить свою фамилию. Вот в падении уже в динамовской штрафной Алексея Ионова признаков фола он не обнаружил. Так «Динамо» подобралось к «Зениту» вплотную — на расстояние в три очка.

Московский матч в заключительный день 23-го тура вроде бы не сулил ничего интересного. Находящийся в шикарном тонусе, растянувший победную серию в первенстве до шести матчей ЦСКА принимал расположившейся на нижней строчке таблицы «Урал». При этом армейцы сразу же открыли счет. Стандарт был назначен в трех десятках метров от ворот «Урала» и явно не намекал на то, что прямой удар по ним будет хорошим решением. Но Игорь Дивеев пальнул и дождался счастливого для себя рикошета, который, по идее, должен был лишить аутсайдера остатков мотивации.

Но выяснилось, что не все так просто. Спустя несколько минут «Урал» разогнал неплохую атаку, и теперь уже ему повезло. Рамазан Гаджимурадов, перекидывая голкипера Игоря Акинфеева, в створ не попадал, но армеец Яка Бийол подправил туда мяч собственной головой. Еще важнее, что «Урал» после этой атаки как-то взбодрился. На удар армейцев в штангу он ответил своим, а потом внимательно сторожил такую эффективную весной обновленную армейскую линию атаки во главе с Юсуфом Языджи.

После перерыва ЦСКА столкнулся с новой порцией невезения. Он лишился подвернувшего голеностоп Игоря Дивеева, а вскоре пропустил гол от сумевшего классно положить корпус, чтобы выловить летевший над газоном мяч, Эрика Бикфалви.

Армейцы между тем транжирили моменты, но «на флажке» все-таки спаслись. VAR подтвердил, что Рафал Аугустыняк в компенсированное время сфолил в штрафной на 19-летнем Егоре Ушакове, появившемся на поле во втором тайме как раз вместо Дивеева, а Языджи не запорол пенальти, забив в пятом подряд после перехода в ЦСКА матче российского первенства.

Впрочем, и на этом интрига была не исчерпана. «Урал» до финального свистка успел огрызнуться, а Лео Гогличидзе, с которым сражался тот же Ушаков,— подарить повод арбитру Игорю Панину снова посмотреть VAR, чтобы понять, следует ли назначать одиннадцатиметровый. Обошлось, несмотря на протесты екатеринбуржцев, без него. ЦСКА ничью, после которой отстает от «Динамо» на три очка, сберег.

Алексей Доспехов