Футбол
Рейтинг национальных сборных FIFA
1 (2). Бразилия — 1832,69 очка. 2 (1). Бельгия — 1827. 3 (3). Франция — 1789,55. 4 (4). Аргентина — 1765,13. 5 (5). Англия — 1761,71. 6 (6). Италия — 1723,31. 7 (7). Испания — 1709,19. 8 (8). Португалия — 1674,78. 9 (12). Мексика — 1658,82. 10 (10). Нидерланды — 1658,66. 11 (9). Дания — 1653,6. 12 (11). Германия — 1650,53. 13 (16). Уругвай — 1635,73. 14 (14). Швейцария — 1635,32. 15 (13). США — 1633,72. 16 (15). Хорватия — 1621,11. 17 (19). Колумбия — 1600,52. 18 (20). Уэльс — 1588,08. 19 (17). Швеция — 1584,77. 20 (18). Сенегал — 1584,16… 36 (35). Россия — 1493,42.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.