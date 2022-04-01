Для спасения Димы Иванько не хватает 985 265 руб.

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Гематолог НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Анна Васильева (Москва): «После трансплантации костного мозга в крови у Димы обнаружен цитомегаловирус, лечение не помогает, количество вирусных клеток увеличивается. Опасность цитомегаловируса в том, что он поражает кровь, легкие, глаза, может вызвать слепоту. Чтобы не допустить поражения органов и разрушения костного мозга, жизненно необходим препарат фоскавир. Он не зарегистрирован в России, но разрешен к ввозу и применению».

Стоимость лекарства 1 951 265 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 950 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кабардино-Балкария» соберут 16 тыс. руб. Не хватает 985 265 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Диму Иванько, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Димы — Людмилы Игоревны Магеррановой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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