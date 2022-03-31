Банкам разрешили рискнуть

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ЦБ ввел очередной пакет мер поддержки банков. На этот раз они затронут кредитные портфели малого и среднего бизнеса, а также системообразующих предприятий. Теоретически банкам это должно позволить расширить кредитование, признают эксперты и участники рынка, но гарантий такого результата нет: на кредитную активность влияет еще множество факторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как следует из сообщения Банка России, новые послабления коснутся кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ), а также системообразующим предприятиям (всего их 246).

В частности, по МСБ предполагается расширить кредиты, по которым оценка риска происходит без использования официальной отчетности на основе внутрибанковских показателей кредитоспособности, с 10 млн руб. до 50 млн руб. «Это позволит снизить операционную нагрузку на банки и облегчит выдачу таких кредитов»,— считают в ЦБ.

По оборотным кредитам системообразующим предприятиям предполагается для I и II категорий качества снизить риск-веса до 20% по портфелю, обеспеченному гарантией ВЭБ.РФ, до 85% — для не обеспеченных ей, если заемщик не относится к инвестиционному классу, и до 65%, если относится.

Льгота будет действовать год с даты выдачи кредита и распространится на ссуды, предоставленные до 31 декабря 2022 года включительно.

Эксперты отмечают, что новые меры в части МСБ расширят возможности кредитования в этом сегменте. Всего, по данным ЦБ, задолженность перед банками имеют 430,9 тыс. субъектов МСБ на 7,6 трлн руб. Новые послабления не приведут к роспуску резервов, но позволят сократить объем финансовых документов, которые клиенты представляют в банк для получения кредита, отмечает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. По его словам, увеличение пороговой суммы для применения внутрибанковской оценки кредитоспособности позволит предложить более гибкие инструменты финансирования большому количеству клиентов.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 18 марта: Что касается кредитования, то его рост в последние недели продолжился, но, скорее всего, это связано с использованием ранее одобренных кредитных лимитов. В дальнейшем мы ожидаем ослабления кредитной активности.

Комплекс мер по облегчению кредитования МСБ может оказаться достаточно полезным в текущей ситуации, особенно из наиболее волатильных отраслей, полагает старший управляющий директор НКР Александр Проклов. В целом же принятые меры позволяют в первую очередь снизить нагрузку на капитал, особенно для крупных банков, кредитующих системно значимые компании в рамках субсидирования, говорит он.

Эти меры стимулируют кредитную активность банков, позволяя им больше задействовать имеющийся капитал, добавляет старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень:

«Но оценить перспективу влияния на рост портфелей сложно, поскольку они также зависят от доступности финансовых ресурсов и аппетита к риску у банков».

В рамках других мер поддержки ЦБ решил на время отказаться от запланированных на 2022 год инициатив. В их числе введение норматива концентрации крупных кредитных рисков на одного контрагента (или группу связанных, Н30), реализация концепции регулирования иммобилизованных активов (один из видов таких активов — это вложения банков в развитие экосистем), установление дифференцированных надбавок к нормативам достаточности капитала системно значимых банков в зависимости от их размера, объема розничных вкладов и т. п. (предполагалось выделить пять групп с диапазоном надбавок 1–3,5%).

Откладывание введения новых мер носит скорее нейтральный характер, говорит Валерий Пивень. Это избавляет банки от дополнительной нагрузки на операционную деятельность, поясняет он. Банки ждут не временных, а постоянных послаблений по сокращению обязательной отчетности по ПОД/ФТ, которая отнимает много ресурсов, добавляет замруководителя НСФР Александр Наумов: «Мы предложили ЦБ и Росфинмониторингу подумать над существенным сокращением обязательной отчетности. В частности, речь идет о том, чтобы увеличить лимиты на операции без идентификации, поднять пороговое значение по операциям, подлежащим обязательному контролю, с 600 тыс. руб. до 1,5 млн руб., а по сделкам с недвижимым имуществом — до 10 млн руб., а также ввести пороговые значения по контролю операций НКО и переводам из-за рубежа».

Ольга Шерункова, Максим Буйлов