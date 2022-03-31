Своенравия достойные плоды

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Ровно полтора века назад, 31 марта 1872 года, в деревне Селищи Новгородской губернии в семье офицера и потомственного дворянина родился Сергей Павлович Дягилев, которому суждено было стать главным культуртрегером и реформатором европейского искусства первой трети ХХ века, открыть новые формы существования разных видов творчества и дать сильнейший импульс развитию мирового балета. Рассказывает Татьяна Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запечатленный на бакстовском «Портрете Дягилева с няней» вальяжно-барственный имидж тоже был шедевром великого импресарио

Фото: ГРМ Запечатленный на бакстовском «Портрете Дягилева с няней» вальяжно-барственный имидж тоже был шедевром великого импресарио

Фото: ГРМ

Фигуры, равной Дягилеву, история искусства не знала ни до, ни после его рождения. Трудно назвать имя мировой знаменитости, непричастной к его многогранной кипучей деятельности. Художники российские (Бенуа, Бакст, Рерих, Серов, Коровин, Головин, Гончарова, Ларионов, Судейкин и много кто еще) и европейские (Пикассо, Дерен, Матисс, Лорансен, Брак, Грис, Серт, Утрилло, де Кирико, Эрнст, Кокто…). Композиторы — Римский-Корсаков, Стравинский, Прокофьев, Равель, Дебюсси, Рихард Штраус, Пуленк, Сати, Орик, Мийо etc. Хореографы — сплошь первые имена ХХ века: Фокин, Нижинский, Нижинская, Мясин, Баланчин, начинающий Лифарь. Банкиры и чиновники, великие князья и императоры, законодатели и создатели мод, балетные и оперные звезды, а также бесчисленное множество безымянных тружеников самозабвенно включались в его грандиозные авантюры, которые обернулись великими реформами, перевернувшими культурную жизнь Европы.

Он обладал редкостным даром предчувствовать, открывать и объединять таланты, находя их повсюду, во всех сферах жизни (даже слуга его Василий Зуйков был образцовым холуем — хитрым, нагловатым и преданным хозяину до последнего вздоха). И — что еще важнее — Дягилев знал, как надо реализовать открытое им дарование, еще до того, как сам его обладатель понимал, чего от него хочет этот самоуверенный вальяжный барин с седой «шиншилловой» прядью в набриолиненной шевелюре. Преследуя великие цели, он не смущался ни средствами, ни способами их достижения: льстил и безудержно врал, раздавал невыполнимые обещания и влезал в безнадежные долги, входил в союз с врагами и предавал друзей. Вполне отдавая себе отчет в собственном вероломстве, сам себя он характеризовал так: «У меня есть известная душевная наглость и привычка плевать в глаза, это не всегда легко, но почти всегда полезно».

Дягилев безжалостно эксплуатировал всех, с кем имел дело: от композиторов до костюмеров, заставляя их работать без сна и отдыха. Но умел так заворожить людей, что, трудясь круглосуточно, они были счастливы: к каждому, с кем работал, Дягилев относился так, будто решительно все в тот момент зависело от этого человека. И каждый, плененный его харизмой, испытывал невероятный подъем — как правило, период работы с Дягилевым оказывался самым плодотворным и важным в его жизни.

Он был успешен во всем, за что ни брался, и мог в одиночку свернуть горы. Так, еще в XIX веке он привез из Стокгольма в Петербург скандинавскую живопись, показав соотечественникам-современникам искусство Северной Европы и заставив их осознать свое положение «северной страны»; ежегодно представлял выставки российской современной живописи; издавал журнал «Мир искусства» — аванпост отечественного модернизма. Уже в ХХ столетии лично объехал сотни дворянских усадеб и организовал в Таврическом дворце выставку русских портретов двух веков (1705–1905) — более 6 тыс. экспонатов, открыв России ее собственное художественное наследие — в частности, Рокотова, Боровиковского, Венецианова. Вслед за Петром I (по семейной легенде, причастным к генеалогическому древу Дягилевых) Дягилев принялся рубить окно в Европу, организуя одно большое событие за другим в Париже: 1906 год — выставка русского искусства (иконы, живопись и скульптура), 1907-й — «Русские исторические концерты» (симфоническая музыка и отрывки из опер), 1908-й — русская опера во всем своем великолепии, с Шаляпиным в роли Бориса Годунова. Наконец, 1909-й положил начало 20-летнему триумфу главной в истории балета мировой антрепризы «Русские сезоны», никогда не выступавшей на исторической родине.

Меж тем сам Дягилев на заре карьеры не желал такой судьбы. Он мечтал о благородной государственной службе по художественной части и успешно подвизался в штате Дирекции императорских театров: издавал ее роскошный «Ежегодник», превратив рутинную производственную статистику в арт-объект, участвовал в постановке балета «Сильвия». Но лидер по призванию — креативный, независимый и своенравный — не смог стать винтиком государственного механизма. Ссора с директором императорских театров Сергеем Волконским оказалась роковой: Сергея Дягилева уволили «по третьему пункту», то есть без права поступления на государственную службу,— так выгоняли проворовавшихся шельмецов. Есть свидетельство, что Николай II, узнав об этом, воскликнул: «Какие глупые законы!» Но было поздно: будущий величайший импресарио всех времен и народов оказался сжеван бюрократической машиной российского государства и помимо своей воли вытолкнут на мировой простор. На благо миру и самому Дягилеву: едва ли в России — что императорской, что коммунистической — ему удалось бы осуществить десятую долю своих проектов.