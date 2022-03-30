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Коммерсантъ FM
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ФСБР создает профессиональную борцовскую лигу

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) приняла решение о создании профессиональной борцовской лиги Poddubny Wrestling League. Об этом сообщает пресс-служба ФСБР.

Первый турнир пройдет в Москве с 19 по 20 мая, в нем примут участие лучшие борцы России и Белоруссии, а также представители других стран. Ожидаемое количество стран-участниц — более десяти. Объединенный мир борьбы (UWW) 2 марта объявил об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.

«Создание профессиональной борцовской лиги обсуждается очень давно, ведь спортивная борьба — яркий вид спорта, востребованный для зрителя, и он нуждается в подобных соревнованиях. В условиях санкционных ограничений мы форсировали создание лиги, ведь старты для наших спортсменов очень важны. Убежден, что первое мероприятие Poddubny Wrestling League вызовет неподдельный интерес у спортсменов и болельщиков по всему миру»,— сказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Соревнования пройдут по олимпийским стилям спортивной борьбы: вольной, греко-римской, женской борьбе, а также по грэпплингу и панкратиону. Предварительная часть соревнований, а также схватки за третье место пройдут 19 мая в футбольном манеже ЦСКА. Финальные поединки состоятся на одном ковре 20 мая в 12-тысячном зале многофункционального спортивного комплекса «ВТБ Арена». Предусмотрен рекордный призовой фонд, сумма которого не указывается.

ТАСС

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