ООО «Авиакомпания "Победа"»

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Авиакомпания «Победа» была создана 16 сентября 2014 года вместо прекратившего полеты из-за санкций Евросоюза «Добролета». Является дочерней компанией «Аэрофлота», рассчитанной на низкобюджетные перевозки (лоукостер). Базируется в московских аэропортах Внуково и Шереметьево.

До конца февраля монофлот «Победы» насчитывал 44 Boeing 737-800, три из которых остались за рубежом. 25 марта 2022 года «Победа» приняла решение сократить парк до 25 самолетов, остальные 16 не будут летать до конца года. В 2021 году пассажиропоток составил 14,4 млн человек, выручка — 64,1 млрд руб., чистая прибыль — 4,9 млрд руб.

4 марта 2022 года Андрей Калмыков покинул пост главы гендиректора авиакомпании. Временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен его заместитель по инженерно-авиационному обеспечению Андрей Юриков.