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Коммерсантъ FM
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Калмыков Андрей Юрьевич

Личное дело

Родился в 1973 году в Москве. Окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики, Санкт-Петербургский университет гражданской авиации.

С апреля 1996 года — коммерческий директор ООО «Институт бизнеса». С 1998 по 2008 год — коммерческий директор, гендиректор, председатель совета директоров группы компаний Sunrise tour. В 2008–2010 годах — помощник министра транспорта РФ Игоря Левитина. С 2010 по 2011 год — заместитель гендиректора по коммерции «Аэрофлота». С февраля 2012 года — первый заместитель гендиректора по производству «Аэрофлота». С мая 2014 года — гендиректор лоукостера «Добролет». С сентября 2014 года по 4 марта 2022 года — гендиректор авиакомпании «Победа».

Женат, трое детей.

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