Для спасения Ангелины Мосиной не хватает 744 168 руб.

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Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ ТО имени Н.Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Ангелины врожденный поясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. За последний год состояние девочки сильно ухудшилось, с течением времени будет нарастать сердечно-легочная недостаточность, появятся проблемы с желудочно-кишечным трактом, усилятся боли. Мы планируем провести хирургическое лечение с использованием динамической коррекции VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволит предотвратить прогрессирование деформации, сохранить подвижность позвоночника и избежать возможных осложнений. После периода восстановления качество жизни девочки значительно улучшится».

Стоимость операции 1 357 168 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 200 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 400 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 13 тыс. руб. Не хватает 744 168 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ангелину Мосину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ангелины — Ирины Александровны Новиковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда