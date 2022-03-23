Теннис
Рейтинг ATP
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8465 очков. 2 (1). Даниил Медведев (Россия) — 8410. 3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7115. 4 (3). Александр Зверев (Германия) — 7025. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6070. 6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4955. 6 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4725. 8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3870. 9 (9). Феликс Оже—Альяссим (Канада) — 3803. 10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3513.11 (10). Янник Синнер (Италия) — 3474. 12 (12). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3395. 13 (20). Тейлор Фриц (США) — 2920. 14 (13). Денис Шаповалов (Канада) — 2863. 15 (14). Диего Шварцман (Аргентина) — 2660. 16 (19). Карлос Алькараз— 2414.17 (15). Роберто Баутиста Агут (оба — Испания) — 2375. 18 (17). Рейлли Опелка (США) — 2246. 19 (16). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2220. 20 (18). Николоз Басилашвили (Грузия) — 1916. … 25 (26). Карен Хачанов — 1623. 32 (22). Аслан Карацев (оба — Россия) — 1428...
Рейтинг WTA
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7980 очков. 2 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 5776. 3 (6). Мария Саккари (Греция) — 5085. 4 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5033. 5 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4862. 6 (7). Паула Бадоса (Испания) — 4790. 7 (5). Анетт Контавейт (Эстония) — 4686. 8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4252. 9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3190. 10 (10). Унс Джабир (Тунис) — 2975. 11 (11). Дэниел Коллинс (США) — 2971. 12 (12). Елена Остапенко (Латвия) — 2860. 13 (13). Эмма Радукану (Великобритания) — 2699. 14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473. 15 (16). Анжелик Кербер (Германия) — 2352. 16 (15). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2336. 17 (17). Кори Гауфф (США) — 2280. 18 (20). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2261. 19 (26). Симона Халеп (Румыния) — 2221. 20 (18). Элина Свитолина (Украина) — 2216… 23 (24). Вероника Кудерметова — 2035... 29 (28). Дарья Касаткина — 1790. 30 (32). Людмила Самсонова — 1632… 54 (52). Екатерина Александрова (все — Россия) — 1111.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.