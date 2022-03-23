Граждане не ищут себе занятия

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После 24 февраля началось стремительное падение выдачи потребительских кредитов. Число заявок заемщиков снизилось вдвое, выдачи упали еще сильнее — на 60–75%. Клиенты не готовы брать кредиты по высоким ставкам (от 20%), а банки ужесточают риск-политику на фоне нестабильной ситуации с доходами населения. С одной стороны, такое замедление рынка позволит избежать дефолтов, с другой — доходы банков могут снизиться на 30–40% по итогам года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно совместному исследованию финансового маркетплейса «Юником24» и БКИ «Эквифакс», с которым ознакомился “Ъ”, за неделю с 7 по 13 марта было подано на 44% меньше заявок на потребительские кредиты, чем за неделю с 14 по 20 февраля. В сравнении с аналогичной неделей 2021 года снижение к 13 марта составило 40%, следует из данных исследования. И в последующие недели марта тенденция на снижение продолжилась. Сейчас в среднем в неделю подается порядка 15 млн заявок на получение кредита, при этом годом ранее показатель был на уровне 30 млн, приводит данные гендиректор «Юником24» Дмитрий Африканов.

Основная причина в том, что россияне не готовы к кредитам по таким высоким ставкам, поясняет господин Африканов: 28 февраля Банк России поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%, что привело к росту ставок по всем основным банковским продуктам, в том числе и кредитам (см. “Ъ” от 1 марта). Сейчас ставка на кредит наличными в крупнейших банках находится на уровне 20% и выше. «Однако такое "охлаждение" позволит уйти от просрочек и рисков невыплат»,— полагает Дмитрий Африканов.

Подтверждают снижение интереса к кредитам наличными и в самих банках.

24 и 25 февраля был краткосрочный всплеск по выдачам, пока действовали старые ставки, рассказывает руководитель центра потребительского кредитования Росбанка Игорь Дмитриев, но после роста ставок, вызванного ростом стоимости фондирования, количество заявок сократилось примерно вдвое.

Снизился и уровень TakeRate: клиенты, получив одобрение, не берут кредит по новым повышенным ставкам. «В результате в целом по рынку произошло снижение до 80% относительно результатов февраля»,— уточняет господин Дмитриев. Кроме того, не все клиенты адаптировались к реалиям рынка и готовы брать кредиты в текущих условиях, отмечает директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. На рынке сохраняется тренд на рост количества клиентов с плохой кредитной историей, предостерегает он.

По оценкам НРА, с 24 февраля выдачи потребкредитов снизились на 60–75%, и связано это в первую очередь с ростом ключевой ставки до заградительных значений.

Такая ситуация продлится до момента снижения ключевой ставки по крайней мере до 15%. А это произойдет не раньше конца года, уверены в НРА.

«Подобная динамика наблюдается и в других сегментах кредитования физических лиц, например в автокредитовании (см. “Ъ” от 14 марта). По итогам марта рынок может увидеть падение выдачи на 60–75% по сравнению с февралем. Снижение будет более существенное, чем в апреле 2020 года, когда выдачи уменьшились на 55% по сравнению с мартом»,— полагает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. На объем выдачи также будет оказывать влияние ужесточение риск-политики банков, полагает он: «Существует значительная неопределенность относительно динамики ВВП, доходов населения и инфляции. Восстановление начнется только после того, как ставка начнет снижаться вслед за инфляцией. При негативном сценарии снижение ставки как минимум до 15% произойдет не раньше конца года».

В то же время существенный рост объема потребительских кредитов был в 2021 году одним из драйверов роста чистой прибыли банковского сектора, добавляет господин Гришунин. «Сейчас, на фоне фактически блокирующего уровня кредитных ставок, выдач по итогам года однозначно будет меньше,— говорит он.— Конечно, в случае введения новых программ субсидирования банки для сохранения процентных доходов могут переключиться на другие типы кредитования физических лиц — ипотеку, возможно, отдельные программы автокредитования, не исключается более активное участие банков в кредитовании МСП, которому посредством льготных кредитов будет оказана поддержка в рамках антикризисных мер». Тем не менее, предупреждает эксперт, в таких условиях чистый процентный доход банков может упасть с рекордных 4 трлн руб. на 30–40%.

Полина Трифонова