ЛДПР поинтересуется мнением регионов о возвращении смертной казни

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Фракция ЛДПР в Госдуме на своем собрании в понедельник решила запросить мнения из регионов по вопросу возвращения смертной казни для самых тяжких преступлений. О возможности после ухода из Совета Европы скинуть «оковы чуждых нам ценностей и правил», включая запрет на смертную казнь, 16 марта сообщил Telegram-канал фракции, пояснив, что партия может инициировать референдум по этому вопросу. А вице-спикер Думы от ЛДПР Борис Чернышов допустил, что в случае восстановления высшей меры ее можно применять в отношении осужденных за педофилию, госизмену и другие «самые тяжелые преступления».

Однако 21 марта замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов пояснил “Ъ”, что референдум был «фигурой речи». «Мы попросили регионы дать свою первоначальную оценку и дальше будем понимать, каким образом это обсуждение запустим»,— отметил депутат.

Из думских партий идею возвращения смертной казни поддерживают КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», а в «Единой России» (ЕР) выступают против этой инициативы. На прошлой неделе замглавы фракции ЕР Евгений Ревенко заявил “Ъ”, что Россия не должна отходить от принципов гуманизма «вне зависимости от вхождения или исключения из международной организации».

Председатель профильного комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (ЕР) считает заявление ЛДПР о планах провести референдум о возвращении смертной казни «пиар-ходом» и напоминает, что о необходимости отмены смертной казни говорится в Конституции. «Когда мы вступали в Совет Европы в 1996 году, там был протокол по поводу отмены смертной казни. Но еще раньше, в 1993 году, мы приняли Конституцию, где по поводу отмены смертной казни есть статья 20,— пояснил господин Крашенинников “Ъ”.— Она находится во второй главе, которая посвящена правам человека и гражданина и, как мы помним, является неизменяемой. Конституцию принимали всенародным голосованием, поэтому странно проводить референдум по поводу отмены смертной казни, все эти процедуры уже были проведены». Глава комитета также напомнил, что сейчас в России действуют два моратория — на применение смертной казни и на вынесение судами соответствующих приговоров.

Ксения Веретенникова