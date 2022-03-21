26-й день российской «специальной военной операции» на Украине

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Россия и Украина в понедельник вновь активно атаковали друг друга на информационном фронте, в то время как на театре военных действий изменений было немного. «В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждало Минобороны России,— рассказал, в частности, представитель ведомства Игорь Конашенков.— По заявлению главы Сумской областной администрации, на заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Угрозы для жителей Сум нет, так как воздушные массы двигались не в сторону города. Хочу в очередной раз подчеркнуть: вооруженные силы Российской Федерации не планировали и не наносят никаких ударов по украинским объектам хранения или выработки ядовитых веществ. За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет прямую ответственность киевский националистический режим».

В свою очередь, на Украине еще в субботу вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому все информационные телеканалы страны должны транслировать круглосуточный марафон, посвященный боевым действиям и ситуации в стране. Впрочем, как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, «за коллективом остается определенная творческая свобода», так как подключение к марафону может быть «полным и частичным».

Заочной полемике с Михаилом Подоляком Игорь Конашенков посвятил практически весь свой вечерний брифинг. «Вынужден прокомментировать слова советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только "количеством и крылатыми ракетами". Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты,— сказал господин Конашенков.— Их применение в высшей степени эффективно. Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам. По гражданским объектам бьют сами националисты и украинские вооруженные силы». В качестве примера эффективных ракетных ударов он привел уничтожение топливных складов в селе Константиновка Николаевской области (о них говорилось в брифинге накануне), а также подземных защищенных хранилищ средств поражения в городе Делятин Ивано-Франковской области.

«Не рекомендую никому вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма российских вооруженных сил. Все распространяемые господином Подоляком якобы "реальные данные" о потерях военной техники и личного состава российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем,— продолжил Игорь Конашенков.— В свою очередь, хочу привлечь внимание Михаила Подоляка к действиям СБУ, формирований неонацистов и других так называемых специальных украинских структур, терроризирующих собственных граждан, пытающихся покинуть территорию Украины. Именно эти представители киевского режима создают ажиотаж на границе».

Что же касается боевой обстановки, то, по словам господина Конашенкова, российским военным удалось полностью разбить один из националистических батальонов Украины — «Донбасс» и сейчас остается лишь «уничтожать разрозненные группы». «В населенном пункте Николаевка в пригороде Киева российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины,— добавил представитель Минобороны РФ.— Добровольно сдался в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины — старшие офицеры вооруженных сил Украины». В Генштабе Украины тем временем констатировали, что войска страны продолжают полномасштабное активное сопротивление.

Кирилл Кривошеев