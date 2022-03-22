Авторынок снимают с гарантии

Правительство РФ обсуждает разрешение параллельного импорта «критически важных товаров». Как сообщают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которая традиционно лоббировала эту идею, снятие ограничений на ввоз без разрешения правообладателя «позволит насытить внутренний рынок товарами, необходимыми потребителям».
Ольга Никитина
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Мои собеседники в автопроме говорят о вероятности включения в этот перечень запчастей для автомобилей. Логика здесь есть: цепочки поставок автоконцернов сильно пострадали из-за военных действий и ограничений как со стороны западных стран, так и со стороны РФ в виде запрета на расчеты в валюте. Сейчас у дилеров и дистрибуторов еще есть запасы на складах, но они, очевидно, будут распроданы, а необходимость обслуживать парк автомобилей в РФ никуда не исчезнет.
До сих пор обсуждение возможной нехватки запчастей в будущем сводилось к их замене на аналоги — например, китайские. Это, само собой, несет риски с гарантией, тем не менее, именно марки-аналоги, как правило, и устанавливаются владельцами автомобилей после истечения гарантии.
По параллельному импорту могут поставляться оригинальные запчасти, что в теории снижает цены для потребителей. Но здесь кроется несколько проблем.
Во-первых, в массовом — низкомаржинальном — сегменте автоконцерны традиционно почти ничего не зарабатывали с продаж автомобилей, и основную маржу приносили запчасти. Параллельный импорт ухудшит рентабельность бизнеса автоконцернов в РФ, что неоднократно признавали и в Минпромторге. В нынешних условиях это и вовсе может подтолкнуть производителей к уходу с рынка.
Во-вторых, формально разрешение параллельного импорта может сделать запчасти, ввезенные условным ООО «Рога и копыта», оригинальными. Соответственно, дилеры смогут устанавливать их на автомобили клиентов. В случае проблем тот предъявит претензию изготовителю, а отвечать на нее будет уполномоченное в РФ лицо, которое не имеет никакого отношения к ввозу этой запчасти. Кроме того, встает вопрос сертификации —будут ли этот длинный и дорогой процесс проходить параллельные импортеры? А если нет, то как будет проверено их качество?
Третий существенный фактор — безопасность. Товары могут сильно отличаться по характеристикам в зависимости от рынка, для которого они изначально предназначены. В последние годы параллельный импорт запчастей шел с Ближнего Востока: они оказывались дешевле за счет «серых» схем закупки и ввоза, но не были, например, предназначены для использования в российском климате.
Ситуация, через которую сейчас проходит российская экономика, беспрецедентна, и важно не усугубить негативные последствия санкций собственными популистскими решениями.