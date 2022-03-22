Авторынок снимают с гарантии

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Правительство РФ обсуждает разрешение параллельного импорта «критически важных товаров». Как сообщают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которая традиционно лоббировала эту идею, снятие ограничений на ввоз без разрешения правообладателя «позволит насытить внутренний рынок товарами, необходимыми потребителям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Никитина

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Ольга Никитина

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Мои собеседники в автопроме говорят о вероятности включения в этот перечень запчастей для автомобилей. Логика здесь есть: цепочки поставок автоконцернов сильно пострадали из-за военных действий и ограничений как со стороны западных стран, так и со стороны РФ в виде запрета на расчеты в валюте. Сейчас у дилеров и дистрибуторов еще есть запасы на складах, но они, очевидно, будут распроданы, а необходимость обслуживать парк автомобилей в РФ никуда не исчезнет.

До сих пор обсуждение возможной нехватки запчастей в будущем сводилось к их замене на аналоги — например, китайские. Это, само собой, несет риски с гарантией, тем не менее, именно марки-аналоги, как правило, и устанавливаются владельцами автомобилей после истечения гарантии.

По параллельному импорту могут поставляться оригинальные запчасти, что в теории снижает цены для потребителей. Но здесь кроется несколько проблем.

Во-первых, в массовом — низкомаржинальном — сегменте автоконцерны традиционно почти ничего не зарабатывали с продаж автомобилей, и основную маржу приносили запчасти. Параллельный импорт ухудшит рентабельность бизнеса автоконцернов в РФ, что неоднократно признавали и в Минпромторге. В нынешних условиях это и вовсе может подтолкнуть производителей к уходу с рынка.

Во-вторых, формально разрешение параллельного импорта может сделать запчасти, ввезенные условным ООО «Рога и копыта», оригинальными. Соответственно, дилеры смогут устанавливать их на автомобили клиентов. В случае проблем тот предъявит претензию изготовителю, а отвечать на нее будет уполномоченное в РФ лицо, которое не имеет никакого отношения к ввозу этой запчасти. Кроме того, встает вопрос сертификации —будут ли этот длинный и дорогой процесс проходить параллельные импортеры? А если нет, то как будет проверено их качество?

Третий существенный фактор — безопасность. Товары могут сильно отличаться по характеристикам в зависимости от рынка, для которого они изначально предназначены. В последние годы параллельный импорт запчастей шел с Ближнего Востока: они оказывались дешевле за счет «серых» схем закупки и ввоза, но не были, например, предназначены для использования в российском климате.

Ситуация, через которую сейчас проходит российская экономика, беспрецедентна, и важно не усугубить негативные последствия санкций собственными популистскими решениями.