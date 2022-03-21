Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

22-й тур

«Урал»—«Химки» 0:1

Кузьмичев, 86 (автогол).

«Нижний Новгород»—«Спартак» 1:1

Юлдошев, 73 — Мартинс Перейра, 72

«Ахмат»—«Локомотив» 2:3

Трошечкин, 20; Уткин, 45+3 — Жемалетдинов, 10; Изидор, 54; Кухта, 62.

«Зенит»—«Арсенал» 3:0

Малком, 44, 55; Алберту, 89.

«Уфа»—«Краснодар» 1:1

Агаларов, 84 (пен.) — Ионов, 45+1.

ЦСКА—«Рубин» 6:1

Языджи, 5, 67, 86 (пен.); Гбамен, 11; Медина, 24; Карраскаль, 26 — Кучаев, 38. Удаления: Ломовицкий, 44 (2 ж. к.); Бегич (оба — «Рубин», 85 (2 ж. к.).

«Сочи»—«Крылья Советов» 2:3

Мелкадзе, 80; Макарчук, 83 — Глушенков, 45; Горшков, 78 (пен.); Зиньковский, 90. Удаление: Терехов («Сочи»), 63 (2 ж. к.).

«Динамо»—«Ростов» 1:1

Смолов, 90 (пен.) — Полоз, 59.

Турнирная таблица

ИВНПМО
1. «Зенит»22146253:2348
2. «Динамо»22134541:2443
3. ЦСКА22133632:1842
4. «Сочи»22122835:2438
5. «Краснодар»21106534:2136
6. «Локомотив»2197531:2534
7. «Крылья Советов»2195728:2332
8. «Ахмат»221011129:3031
9. «Спартак»2276924:3127
10. «Рубин»22741129:3925
11. «Нижний Новгород»22661020:3224
12. «Ростов»2157933:3822
13. «Урал»22481013:2220
14. «Арсенал»22551224:4620
15. «Уфа»22391019:3118
16. «Химки»22391019:3718

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...