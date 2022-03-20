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Коммерсантъ FM
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Артур Бетербиев идет за третьим поясом

Непобедимый российский полутяж в июне встретится с Джо Смитом-младшим

Артур Бетербиев, самая яркая звезда отечественного профессионального бокса, в своем следующем поединке сможет добавить к чемпионским титулам Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) звание Всемирной боксерской организации (WBO). Для этого ему надо будет справиться в июне с известным американским бойцом Джо Смитом-младшим. На кону в этом поединке, скорее всего, стоит также участие в грандиозном событии — матче за статус абсолютного чемпиона с победителем боя между еще одним россиянином, Дмитрием Биволом, и лучшим боксером мира мексиканцем Саулем Альваресом.

Артур Бетербиев

Артур Бетербиев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Артур Бетербиев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что в своем очередном поединке Артур Бетербиев встретится с Джо Смитом-младшим, сообщили ESPN и еще ряд источников. Бой, по их данным, состоится 18 июня, а принять его может очень престижная арена — нью-йоркский Madison Square Garden. На кону в этом матче будут стоять сразу три чемпионских титула в полутяжелом весе. Два из них — Международной боксерской федерации и Всемирного боксерского совета — принадлежат Бетербиеву, один — Всемирной боксерской организации — Смиту.

Артур Бетербиев входит в число ярчайших звезд современного профессионального бокса. У этого спортсмена, впервые завоевавшего чемпионское звание в 2017 году, уникальный послужной список. В нем 17 боев, и все Бетербиев, обладающий фантастическими панчерскими способностями, не просто выиграл, а выиграл досрочно. Предыдущее его выступление состоялось в декабре прошлого года в Монреале. Там Бетербиев в девятом раунде нокаутировал опытного американского боксера Маркуса Брауна.

Впрочем, вероятно, Джо Смит-младший — более неприятный вариант, чем Браун. У Смита уже довольно богатая история соперничества с российскими оппонентами. Возможность драться за чемпионский титул — Всемирной боксерской ассоциации (WBA) — американскому полутяжу выпала в 2019 году. Смит, уже успевший заработать репутацию классного и опасного боксера несколькими неплохими боями, например тем, в котором он победил соотечественника Бернарда Хопкинса, легенду вида, бился с обладателем пояса Дмитрием Биволом. От американца ждали как минимум упорного сопротивления, однако его не получилось. Россиянин убедительно выиграл по очкам.

Правда, после того поединка Джо Смит-младший кардинально изменил систему подготовки и стиль, перестав постоянно лезть в рубку, и такой подход дал плоды.

Многие медиаресурсы в последнее время включали Джо Смита-младшего в список зрелых боксеров, которые, несмотря на возраст (американцу 32 года, он на пять лет моложе Бетербиева), добились наибольшего прогресса.

Прогресс вылился в отличные результаты на ринге. Выиграв у двух сильных соперников — Джесси Харта и Элейдера Альвареса, Смит снова добился права участвовать в чемпионском поединке. И в нем в апреле 2021 года ему тоже противостоял россиянин — спустившийся в полутяжелый вес из первого тяжелого (до 90,7 кг) Максим Власов. Поединок был чрезвычайно напряженным, по его итогам на двух судейских картах было зафиксировано небольшое преимущество Смита, а третий судья посчитал, что была ничья. Звание WBO досталось американцу, а говоря о факторах, которые ему могут помочь в столкновении с Артуром Бетербиевым, ESPN отметил и тайминг этого столкновения. Дело в том, что в разгар подготовки к бою, с начала апреля по начало мая, мусульманину Бетербиеву придется соблюдать множество ограничений, связанных с Рамаданом.

На самом деле ставкой в июньском поединке будет приз, который по ценности, пожалуй, превосходит разыгрываемые в нем чемпионские звания. ESPN не сомневается, что он является своеобразным полуфиналом турнира, определяющего лучшего полутяжа мира, владеющего всеми четырьмя значимыми титулами. Первый из них состоится 7 мая, и в нем Дмитрию Биволу предстоит биться с боксером, который находится на верхней строчке практически всех рейтингов сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории, пользуется колоссальной популярностью и обеспечивает матчам гигантские доходы,— мексиканцем Саулем Альваресом.

Алексей Доспехов

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