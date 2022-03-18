Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов

1/4 финала
«Челси» (Англия)—«Реал» (Испания)
«Манчестер Сити» (Англия)—«Атлетико» (Испания)
«Вильярреал» (Испания)—«Бавария» (Германия)
«Бенфика» (Португалия)—«Ливерпуль» (Англия)
Первые матчи пройдут 5 и 6 апреля на полях команд, указанных в парах первыми, ответные — 12 и 13 апреля.
1/2 финала
Победитель пары «Челси»—«Реал»—победитель пары «Манчестер Сити»—«Атлетико»
Победитель пары «Вильярреал»—«Бавария»—победитель пары «Бенфика»—«Ливерпуль».
Первые матчи пройдут 26 и 27 апреля, ответные — 3 и 4 мая. Финал турнира пройдет 28 мая в Париже на стадионе Stade de France.