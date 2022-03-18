Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов

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1/4 финала

«Челси» (Англия)—«Реал» (Испания)

«Манчестер Сити» (Англия)—«Атлетико» (Испания)

«Вильярреал» (Испания)—«Бавария» (Германия)

«Бенфика» (Португалия)—«Ливерпуль» (Англия)

Первые матчи пройдут 5 и 6 апреля на полях команд, указанных в парах первыми, ответные — 12 и 13 апреля.

1/2 финала

Победитель пары «Челси»—«Реал»—победитель пары «Манчестер Сити»—«Атлетико»

Победитель пары «Вильярреал»—«Бавария»—победитель пары «Бенфика»—«Ливерпуль».

Первые матчи пройдут 26 и 27 апреля, ответные — 3 и 4 мая. Финал турнира пройдет 28 мая в Париже на стадионе Stade de France.