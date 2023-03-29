Что делать, если машина не заводится в мороз: причины и решение проблемы

Из-за чего не удается завести автомобиль, что делать в подобной ситуации, как правильно запускать двигатель в мороз — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Почему машина не заводится

Наиболее распространенная причина — разряженный аккумулятор. В сильный мороз быстро разрядиться может даже новый аккумулятор, потеряв сразу половину своей номинальной емкости. При этом чем старше аккумулятор, тем быстрее он теряет заряд.

Причина может быть также в некачественном / слишком вязком масле или плохом топливе, которое в мороз может замерзнуть. Особенно требовательны к качеству топлива дизельные моторы.

Среди других вероятных причин — проблемы со свечами, фильтрами, катушками зажигания. В особо тяжелых случаях может отсутствовать компрессия в цилиндрах. При отсутствии должной квалификации в сложных случаях рекомендуется сразу обратиться в автосервис.

Что делать

В случае предполагаемых проблем с аккумулятором можно попросить «прикурить» — присоединиться к заряженному аккумулятору другой машины. Делают это с помощью специальных проводов — «крокодилов», их можно купить в магазинах автозапчастей или на АЗС.

Как «прикурить»:

1. Попросить второго водителя заглушить машину.

2. Взять красный провод и прицепить его к «плюсовой» клемме аккумулятора-донора.

3. Черный провод подключить к «минусу» заряженной батареи. Цвет провода не имеет значения — можно красный подключить к «минусу», а черный к «плюсу», главное — соблюсти полярность.

4. Прицепить второй край провода к металлической части мотора своей машины.

5. Запустить мотор машины-донора.

6. Завести свой автомобиль.

7. Если мотор запустился, кабели нужно снять в обратной последовательности. Если машина не завелась после пары попыток, то проблема в чем-то другом.

В роли чужого аккумулятора может выступить также портативное пускозарядное устройство.

Если в дизельном автомобиле замерзло некачественное топливо, нужно отбуксировать машину в теплый гараж и ждать.

! Важно. Чтобы минимизировать проблемы с запуском двигателя зимой, нужно регулярно проходить техобслуживание, заливать масло с низкой вязкостью и заправляться на проверенных АЗС.

Прогревать машину зимой необходимо, но недолго. Как правило, хватает нескольких минут. За это время можно очистить ее от снега и включить обогрев стекол и сидений. Впрочем, автопроизводители в инструкциях не фиксируют необходимость прогрева исходя из экологических требований. В России за стоянку машин в жилых зонах с работающим двигателем предусмотрены штрафы. Дизельные автомобили прогревать на холостых оборотах не нужно, но советуют избегать резких ускорений в первое время после пуска двигателя.

Совет эксперта на случай экстремальных холодов

Сергей Асланян, журналист, радиоведущий, автомобильный эксперт: «Если совсем холодно, то можете, как в Ямало-Ненецком АО, не глушить машину всю зиму, с сентября по май. Там это сплошь и рядом, потому что если вы ее заглушили, машине конец. Все варианты типа термоодеяла и даже спирали в масляном картере — это все "в пользу бедных". Прогретое масло даже "Рено Дастер" не позволит завести. Можно, правда, сделать хороший "теплый домик", если есть деньги, но все же большинство водителей на Севере предпочитает не глушить.

В Москве в морозы все теории упираются в свежесть аккумулятора, который должен быть рабочим, а лучше — новым. Но какой он — мы не узнаем, у нас нет ни одного способа на месте определить, "живой" он или нет. В большом количестве современных машин вы даже не найдете, где находится аккумулятор, он может быть закопанным глубоко в багажнике, болтаться между колес, и вам придется "погуглить", чтобы его найти».

Лев Кисляк; группа «Прямая речь»