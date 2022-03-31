Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 51 год чемпиону мира по хоккею, серебряному и бронзовому призеру Олимпийских игр Павлу Буре

Павел Буре

Павел Буре

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Павел Буре

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор Ночной хоккейной лиги, двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов:

— От лица Ночной хоккейной лиги и себя лично поздравляю прославленного хоккеиста, талантливого нападающего, легендарную «Русскую ракету» Павла Буре с днем рождения! Имя Павла по праву занимает почетное место в списках величайших игроков, а каждое его достижение — результат трудолюбия, упорства, воли к победе и безусловной любви к хоккею, что является ярким примером и образцом для новых поколений. Не сомневаюсь, что впереди — только новые достижения и свершения на благо развития российского хоккея. Желаю крепкого здоровья, энтузиазма, энергии, благополучия и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...