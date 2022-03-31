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Сегодня исполняется 51 год чемпиону мира по хоккею, серебряному и бронзовому призеру Олимпийских игр Павлу Буре

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Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Павел Буре

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор Ночной хоккейной лиги, двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов:

— От лица Ночной хоккейной лиги и себя лично поздравляю прославленного хоккеиста, талантливого нападающего, легендарную «Русскую ракету» Павла Буре с днем рождения! Имя Павла по праву занимает почетное место в списках величайших игроков, а каждое его достижение — результат трудолюбия, упорства, воли к победе и безусловной любви к хоккею, что является ярким примером и образцом для новых поколений. Не сомневаюсь, что впереди — только новые достижения и свершения на благо развития российского хоккея. Желаю крепкого здоровья, энтузиазма, энергии, благополучия и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»