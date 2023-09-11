Монтажер/видеооператор

Обязанности
- Монтаж развернутых сюжетов (примеры) и коротких роликов (примеры) по сценариям разной степени проработки от редактора;
- Оформление титров и сопроводительных графических элементов, цветокоррекция, подбор музыкального оформления;
- Съемки в студии и на улице;
- Поиск архивных кадров и видео с места событий, понимание концепции авторских прав.
Технические навыки
- Свободная работа в монтажных программах (Premierе Pro, Movavi);
- Работа с камерой (умение выстроить кадр) и звукозаписывающим оборудованием;
- Основы моушн-дизайна.
Условия
- Полная занятость (не удаленка), график с учетом новостной повестки;
- Офис в «Москва-Сити»;
- ДМС (после прохождения испытательного срока);
- Возможность прохождения образовательных курсов.
Резюме и короткое сопроводительное письмо просьба отправлять на edit@kommersant.ru