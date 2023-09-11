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Коммерсантъ FM
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Монтажер/видеооператор

Обязанности

  • Монтаж развернутых сюжетов (примеры) и коротких роликов (примеры) по сценариям разной степени проработки от редактора;
  • Оформление титров и сопроводительных графических элементов, цветокоррекция, подбор музыкального оформления;
  • Съемки в студии и на улице;
  • Поиск архивных кадров и видео с места событий, понимание концепции авторских прав.

Технические навыки

  • Свободная работа в монтажных программах (Premierе Pro, Movavi);
  • Работа с камерой (умение выстроить кадр) и звукозаписывающим оборудованием;
  • Основы моушн-дизайна.

Условия

  • Полная занятость (не удаленка), график с учетом новостной повестки;
  • Офис в «Москва-Сити»;
  • ДМС (после прохождения испытательного срока);
  • Возможность прохождения образовательных курсов.

Резюме и короткое сопроводительное письмо просьба отправлять на edit@kommersant.ru

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