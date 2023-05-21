Фото 21.05.2023, 00:00 Чаепитие во власти и бизнесе Политики и бизнесмены за чашкой чая 21 мая — Международный день чая. Кто был замечен с этим напитком — в фотогалерее «Ъ». 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Laurenson / Reuters Пакетики зеленого чая с изображением президента Украины Владимира Зеленского в кафе во Львове, 2019 год Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин читает во время открытия сессии Всекитайского собрания народных представителей в Пекине, 2016 год Фото: Jason Lee / Reuters Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время посещения больницы в Пензансе, 2019 год Фото: Dan Kitwood / Pool / Reuters Президент США Барак Обама во время встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, 2009 год Фото: Jason Reed / Reuters Президент России Борис Ельцин накануне референдума о сохранении СССР, март 1991 года Фото: Evgeni Uspensky / AP Следующая фотография 1 / 18 Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в сочинской резиденции Бочаров ручей, 2007 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Гендиректор «Норникеля» Михаил Прохоров в своем рабочем кабинете, 2007 год Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Министр образования и науки России Ольга Васильева на встрече президента Владимира Путина с учителями в Кремле, 2017 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Губернатор Самарской области Николай Меркушкин во время ежегодного послания депутатам и жителям региона, 2016 год Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Президент Грузии Михаил Саакашвили во время интервью, 2010 год Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Сергей Абельцев (слева) во время посещения женского следственного изолятора «Печатники», 2009 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (справа) и глава Якутии Егор Борисов во время посещения центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», 2013 год Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Министр регионального развития России Виктор Басаргин на заседании Госдумы, 2009 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Министр обороны РФ Сергей Иванов во время интервью в здании министерства, 2006 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Президент «Интерроса» Владимир Потанин на горнолыжном курорте «Три долины» в олимпийской деревне Куршевель, 2004 год Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото Бывший президент Киргизии Аскар Акаев на даче в Подмосковье, 2005 год Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Тибетский духовный лидер далай-лама на открытии монастырской школы в индийском Дхармсале, 2017 год Фото: Ashwini Bhatia / AP Президент Франции Франсуа Олланд во время встречи с cотрудниками компании Fralib, 2015 год Фото: Philippe Laurenson / Reuters Пакетики зеленого чая с изображением президента Украины Владимира Зеленского в кафе во Львове, 2019 год Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин читает во время открытия сессии Всекитайского собрания народных представителей в Пекине, 2016 год Фото: Jason Lee / Reuters Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время посещения больницы в Пензансе, 2019 год Фото: Dan Kitwood / Pool / Reuters Президент США Барак Обама во время встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, 2009 год Фото: Jason Reed / Reuters Президент России Борис Ельцин накануне референдума о сохранении СССР, март 1991 года Фото: Evgeni Uspensky / AP