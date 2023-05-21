Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чаепитие во власти и бизнесе

Политики и бизнесмены за чашкой чая

21 мая — Международный день чая. Кто был замечен с этим напитком — в фотогалерее «Ъ».

Предыдущая фотография
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в сочинской резиденции Бочаров ручей, 2007 год

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в сочинской резиденции Бочаров ручей, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Норникеля» Михаил Прохоров в своем рабочем кабинете, 2007 год

Гендиректор «Норникеля» Михаил Прохоров в своем рабочем кабинете, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Министр образования и науки России Ольга Васильева на встрече президента Владимира Путина с учителями в Кремле, 2017 год

Министр образования и науки России Ольга Васильева на встрече президента Владимира Путина с учителями в Кремле, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин во время ежегодного послания депутатам и жителям региона, 2016 год

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин во время ежегодного послания депутатам и жителям региона, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Президент Грузии Михаил Саакашвили во время интервью, 2010 год

Президент Грузии Михаил Саакашвили во время интервью, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Сергей Абельцев (слева) во время посещения женского следственного изолятора «Печатники», 2009 год

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Сергей Абельцев (слева) во время посещения женского следственного изолятора «Печатники», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (справа) и глава Якутии Егор Борисов во время посещения центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», 2013 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (справа) и глава Якутии Егор Борисов во время посещения центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр регионального развития России Виктор Басаргин на заседании Госдумы, 2009 год

Министр регионального развития России Виктор Басаргин на заседании Госдумы, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр обороны РФ Сергей Иванов во время интервью в здании министерства, 2006 год

Министр обороны РФ Сергей Иванов во время интервью в здании министерства, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Президент «Интерроса» Владимир Потанин на горнолыжном курорте «Три долины» в олимпийской деревне Куршевель, 2004 год

Президент «Интерроса» Владимир Потанин на горнолыжном курорте «Три долины» в олимпийской деревне Куршевель, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев на даче в Подмосковье, 2005 год

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев на даче в Подмосковье, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Тибетский духовный лидер далай-лама на открытии монастырской школы в индийском Дхармсале, 2017 год

Тибетский духовный лидер далай-лама на открытии монастырской школы в индийском Дхармсале, 2017 год

Фото: Ashwini Bhatia / AP

Президент Франции Франсуа Олланд во время встречи с cотрудниками компании Fralib, 2015 год

Президент Франции Франсуа Олланд во время встречи с cотрудниками компании Fralib, 2015 год

Фото: Philippe Laurenson / Reuters

Пакетики зеленого чая с изображением президента Украины Владимира Зеленского в кафе во Львове, 2019 год

Пакетики зеленого чая с изображением президента Украины Владимира Зеленского в кафе во Львове, 2019 год

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин читает во время открытия сессии Всекитайского собрания народных представителей в Пекине, 2016 год

Председатель КНР Си Цзиньпин читает во время открытия сессии Всекитайского собрания народных представителей в Пекине, 2016 год

Фото: Jason Lee / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время посещения больницы в Пензансе, 2019 год

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время посещения больницы в Пензансе, 2019 год

Фото: Dan Kitwood / Pool / Reuters

Президент США Барак Обама во время встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, 2009 год

Президент США Барак Обама во время встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, 2009 год

Фото: Jason Reed / Reuters

Президент России Борис Ельцин накануне референдума о сохранении СССР, март 1991 года

Президент России Борис Ельцин накануне референдума о сохранении СССР, март 1991 года

Фото: Evgeni Uspensky / AP

Следующая фотография
1 / 18

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в сочинской резиденции Бочаров ручей, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Норникеля» Михаил Прохоров в своем рабочем кабинете, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Министр образования и науки России Ольга Васильева на встрече президента Владимира Путина с учителями в Кремле, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин во время ежегодного послания депутатам и жителям региона, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Президент Грузии Михаил Саакашвили во время интервью, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Сергей Абельцев (слева) во время посещения женского следственного изолятора «Печатники», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (справа) и глава Якутии Егор Борисов во время посещения центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр регионального развития России Виктор Басаргин на заседании Госдумы, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр обороны РФ Сергей Иванов во время интервью в здании министерства, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Президент «Интерроса» Владимир Потанин на горнолыжном курорте «Три долины» в олимпийской деревне Куршевель, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев на даче в Подмосковье, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Тибетский духовный лидер далай-лама на открытии монастырской школы в индийском Дхармсале, 2017 год

Фото: Ashwini Bhatia / AP

Президент Франции Франсуа Олланд во время встречи с cотрудниками компании Fralib, 2015 год

Фото: Philippe Laurenson / Reuters

Пакетики зеленого чая с изображением президента Украины Владимира Зеленского в кафе во Львове, 2019 год

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин читает во время открытия сессии Всекитайского собрания народных представителей в Пекине, 2016 год

Фото: Jason Lee / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время посещения больницы в Пензансе, 2019 год

Фото: Dan Kitwood / Pool / Reuters

Президент США Барак Обама во время встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, 2009 год

Фото: Jason Reed / Reuters

Президент России Борис Ельцин накануне референдума о сохранении СССР, март 1991 года

Фото: Evgeni Uspensky / AP

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...