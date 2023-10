«Я бывал на подобных мероприятиях, мне это понравилось, и я решил попробовать сделать что-то подобное в Москве»

В 2014 году Евгений Хавтан создал в Москве музыкальный фестиваль Back to the 60's. Группа «Браво» продолжает выступать и по сей день. Их последний студийный альбом «Навсегда» вышел в свет в 2015 году, — а сингл «Попурри: танцевальные миксы песен группы Браво» в 2019. В 2020 году коллектив выпустил сборник своих песен «The Best of Rock'n'Roll»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев