«Норникель», «Васта Дискавери» и правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии туризма на Таймыре. Решение направлено на повышение конкурентоспособности региона на рынке внутреннего и въездного туризма, развитие малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест, стимулирование смежных отраслей экономики для развития Красноярского края и Норильска. В ближайшие пять лет появится инфраструктура для развития природного туризма на базальтовом плоскогорье Плато Путорана, но вне границ Государственного природного заповедника «Путоранский». Проект предусматривает прием ежегодно около 50 тыс. человек, что позволит сохранить хрупкую тундровую экосистему этих мест.

Прибыль Goldman Sachs выросла за счет рекордного мирового объема слияний и поглощений. Банк также выиграл от благоприятного сравнения с аналогичным периодом прошлого года, когда он был вынужден увеличить отчисления в резервы из-за пандемии коронавируса и снизить стоимость некоторых активов. Чистая прибыль, причитающаяся держателям обыкновенных акций, выросла до отметки $6,7 млрд за квартал, завершившийся 31 марта, с $1,12 млрд годом ранее.

Российские банки начали повышать ставки. Как показал мониторинг ставок маркетингового агентства Marcs, банк «Открытие» повысил минимальные ставки по кредиту наличными без страхования на 3 процентных пункта, до 14,9% для зарплатных клиентов и рефинансированию, а также до 16,9% по кредиту наличными для неклиентов. Базовые ставки по кредитам наличными не изменились. Россельхозбанк повысил ставки по рефинансированию потребкредитов для неклиентов на 3,5-3,7 процентных пункта, до 11-12,7%, для зарплатных клиентов — на 3-3,7 процентных пункта, до 9,5-11,7%. ТАСС направил запрос в кредитную организацию.