«Скорее всего, не будет каких-то серьезных санкций»

Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не занимается детальной подготовкой встречи Владимира Путина и Джо Байдена. По словам пресс-секретаря главы российского государства, многое будет зависеть от конкретных тем переговоров. Тем временем, в Кремле побывал посол США Джон Салливан. Обсуждали подробности разговора двух президентов, который состоялся накануне вечером. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в России серьезно озабочены вопросом санкций.

Российские власти дают понять, что никаких бурных восторгов по поводу предстоящей встречи Владимира Путина и Джо Байдена не испытывают. Комментарии очень сдержанные — требуется тщательная подготовка. Все будет зависеть от готовности американцев, с российской стороны на сегодня соответствующая проработка не ведется.

«Это новое предложение, и оно будет изучаться. Будет проводиться анализ, тем более, лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться далее по дипломатическим каналам»,— заявил господин Песков.

Может показаться, что это звучит несколько странно, поскольку утром 14 апреля, сразу после телефонного разговора двух президентов, в Кремль прибыл американский посол Джон Салливан. Как пояснил Дмитрий Песков, обсуждались итоги телефонного разговора Путина и Байдена. Однако, по словам пресс-секретаря российского лидера, это не значит, что встреча на высшем уровне в итоге состоится. На самом деле такая реакция объясняется очень просто.

Первостепенный вопрос для Москвы — санкции, а не Украина, как это могло показаться на первый взгляд.

Хотя бы потому что невозможно строить перспективные планы, выступать с посланием, когда партнеры в любой момент могут устроить форс-мажор. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подлила масла в огонь, заявив, что предстоящий саммит не означает отказ от санкционного наказания России. И как в таких условиях встречаться? В том-то и дело.

В этой связи появилась версия, что помощник Путина Юрий Ушаков недвусмысленно заявил послу Джону Салливану, что на любые меры давления мы будем реагировать жестко. Между тем, есть некоторые основания полагать, что если что-то и будет вводиться, то не очень чувствительное, по крайней мере, пока. На это указывает ряд косвенных и более явных признаков. Владимир Путин вдруг положительно отозвался о вкладе союзников в победу над фашисткой Германией. И, в целом, президент России демонстрировал позитивный настрой.

В последнее время подобное не часто услышишь. Демократический Запад клянут такими словами, что нетрудно сделать вывод: он и есть едва ли не главная причина начала Второй мировой войны.

Есть такая традиция еще с советских времен — в преддверии больших визитов смягчать риторику в отношении партнеров. Мы же храним традиции, не правда ли?

Что же касается конкретики, здесь следует выделить высказывание первого зампреда правления Банка России Ольги Скоробогатовой, что она не видит рисков отключения страны от международных платежных систем Visa и MasterCard и, в целом, ситуация спокойная. Об отключении от SWIFT и других подобных ресурсов в последнее время не говорит разве что ленивый, а здесь такая уверенность. Откуда она? Смотрим заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что немалую роль в подготовке телефонного разговора Путина и Байдена сыграла якобы случайная встреча Сергея Лаврова и экс-госсекретаря Джона Керри в Индии. То есть, это было не спонтанное общение. Плюс к этому контакты по дипканалам, так что некие гарантии наверняка получены. Просто существует определенная логика, надо все-таки попытаться договориться, а если уж не получится, тогда идти жестким путем. Так что, скорее всего, не будет каких-то серьезных санкций.

Другое дело, сейчас такое время, что логики с каждым днем все меньше. В том числе и в международных отношениях.