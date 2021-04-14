Московская компания отремонтирует трассу Р-177 в Нижегородской области

Московская компания «Новые технологии» выиграла конкурс на ремонт участках трассы Р-177 «Поветлужье» (Нижний Новгород – Йошкар-Ола) в Нижегородской области. Контракт планируют заключить по начальной (максимальной) стоимости – 1,37 млрд руб., сообщается на портале госзакупок.

Работы пройдут на двух участках — с 85-го по 118-й км и со 145-го по 186-й км в Семеновском и Воскресенском районах области. Согласно конкурсной документации, ремонт обоих участков необходимо завершить до конца ноября 2021 года.

Как ранее сообщалось, в 2021 году в Нижегородской области отремонтируют более 80 км федеральных трасс. Работы запланированы на участках дорог М-7 «Волга», Р-177 «Поветлужье» и Р-158 Нижний Новгород — Саратов.

Анастасия Еремина