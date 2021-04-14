На Кубани на организацию пришкольных лагерей в 2021 год выделят 212 млн рублей

В Краснодарском крае в 2021 году на организацию пришкольных лагерей выделят 212 млн руб. Об этом сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Первые лагеря на базе школ откроют уже в конце мая. Они будут работать в Краснодаре, Сочи, Туапсинском, Гулькевичском, Кущевском, Ленинградском, Славянском и Темрюкском районах.

«Родители и дети очень ждут открытия пришкольных лагерей. В прошлом году они не работали из-за ограничительных мероприятий. Сейчас эпидситуация и новое постановление Роспотребнадзора позволяют нам их открыть, но они будут работать с учетом ограничений», - отметила госпожа Минькова.

Всего за счет средств краевого и местного бюджетов в пришкольных лагерях в Краснодарском крае отдохнуть 96 тыс. детей. Кроме того, еще 8 тыс. школьников примут в 376 лагерях труда и отдыха.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в летнем сезоне 2021 года возобновится прием детей из других регионов в оздоровительные лагеря и санатории Краснодарского края. Допустимая загрузка учреждений детского отдыха на Кубани будет увеличена до 75%. С 2020 года допускалась наполняемость здравниц не более 50%, и на отдых принимали только детей из Краснодарского края и арктической зоны РФ.

Введенные в 2020 году ограничения привели к тому, что количество отдохнувших детей за год снизилось в 10 раз и составило 27 тыс. человек, при этом летом 2020 года из 112 организаций десятого отдыха на Кубани открылись 44.

Алексей Белянин