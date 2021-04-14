Третья волна коронавируса может начаться в Нижегородской области к маю

В Нижегородской области сохраняется риск возникновения третьей волны коронавируса COVID-19 в конце апреля – начале мая, сообщил заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

«Риск того, что придет третья волна, есть – конец апреля – май. Когда потеплеет, люди начнут находиться в большем социальном контакте, соответственно, у вируса появится благодатная почва для распространения»,— сообщил министр в подкасте проектного офиса Стратегии развития региона.

Ранее в интервью “Ъ-Приволжье” Давид Мелик-Гусейнов говорил, что подавить распространение коронавируса поможет вакцинация. По его словам, коллективный иммунитет в регионе составлял около 30%, в апреле будут проводить новый замер. Ожидается, что к маю коллективный иммунитет увеличится до 60%.

Региональный минздрав определил, что вакцинации подлежат около 1,5 млн нижегородцев. По данным на 8 апреля, в регионе привили более 170 тыс. местных жителей. Всего область получила более 227 тыс. доз вакцины. Темп вакцинации планируется нарастить до 31 тыс. граждан в сутки.

Подробнее – в интервью Давида Мелика-Гусейнова “Ъ-Приволжье” «Есть риск, что будет третья волна».

Анастасия Еремина