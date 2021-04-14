Глава Екатеринбургской епархии заявил о возможности возвращения насельниц в Среднеуральский монастырь

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Алексей Кульберг) заявил, что выселенные монахини возможно смогут вернуться в Среднеуральский женский монастырь (Свердловская область). «Мы постараемся сохранить в монастыре все условия для возможности возвращения насельниц монастыря в место принесения ими монашеских обетов, если они захотят им следовать далее»,— написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, утром 14 апреля к Среднеуральскому монастырю прибыли силовики. Всего приехало около 50 машин Росгвардии, а также автозаки. К спецоперации были привлечены сотрудники МЧС, которые болгарками вскрывали двери в здания монастыря. Всего в монастырь, по оценкам его представителей, приехали около 300 сотрудников различных силовых структур.

По словам митрополита Евгения, для помощи насельницам работает круглосуточная горячая линия. «На телефон горячей линии с утра обращаются родственники насельниц. Многие из них давно, особенно после событий прошлого года, хотели бы вернуть своих сестёр, дочерей, матерей в семью», — сообщил митрополит.

По его словам, для использования зданий Среднеуральского монастыря необходимо проведение экспертиз безопасности. «Хотя соблюдение всех мер безопасности и документальное этому подтверждение было благословлено Церковью строителю этого монастыря и находилось в его ответственности, тем не менее Екатеринбургская епархия сознает свою вину за недостаточно активное понуждение должностных лиц монастыря к исполнению всех требований законодательства»,— отметил митрополит, пообещав приложить все усилия для ускорения проверок.

В частности, епархия будет ходатайствовать перед службой судебных приставов о присутствии на территории энергетика и других специалистов, поддерживающих жизненно важные системы зданий. Митрополит Евгений добавил, что ухаживать за животными монастырской фермы будут сотрудники агрохолдинга Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и специалисты-животноводы из других монастырей. «Помощь указанных специалистов понадобится вплоть до того момента, пока обитель не вернется к мирной жизни»,— заключил он.

Отметим, что духовником монастыря считается экс-схимонах Сергий (Николай Романов). Сам экс-схиигумен Сергий был задержан во время штурма монастыря, который прошел 29 декабря 2020 года. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). По решению Басманного районного суда Москвы он был арестован до 28 мая.

Михаил Мананников