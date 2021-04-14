В Минсельхозе РФ не разделили опасений кубанских рисоводов по поводу повышения цен на продукцию

Текущие объемы производства сельхозкультуры позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности жителей страны. Это позволит сохранить стабильную ситуацию и не допустить резких колебаний цен на конечную продукцию, сообщили ТАСС в ведомстве.

В министерстве также отметили, что за последний месяц оптовая стоимость риса снизилась на 1,3%, до 23,6 руб. за килограмм. «Поступление урожая нового сезона в дальнейшем поддержит данную тенденцию», - рассказали в минсельхозе РФ.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Южном рисовом союзе прогнозируют рост оптовых и розничных цен на белое зерно. Причина заключается в том, что в текущем году была сокращена площадь посевов культуры, а также произошло увеличение затрат на ГСМ, удобрения, агрохимикаты и подачу воды. «На себестоимости рисовой крупы нового урожая особенно значительно отразится 20%-ый рост тарифов на подачу и отведение воды из рисовых чеков», - рассказали в Южном рисовом союзе.

Андрей Ульченко