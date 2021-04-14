Умер актер и телеведущий Олег Марусев

Заслуженный артист России, актер и телеведущий Олег Марусев умер на 77-м году жизни. Причины смерти не сообщаются.

«Ушел Олег... мне звонит Валерия Гущина из Гильдии актеров кино и рыдает... сообщает скорбную вещь, я в оцепенении, человек впадает в ступор, когда его просят сказать хотя бы пару слов или произнести, ничего не лезет в голову...»,— написал актер Станислав Садальский в Instagram.

«Марусев скончался. Причины смерти пока неизвестны. По нашей информации, публичное прощание с телеведущим проводиться не будет»,— сообщили ТАСС в пресс-службе Гильдии киноактеров РФ.

Олег Марусев родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. Актер Театра Луны. Снимался в телепрограммах «С песней по жизни», «После смены», «Под знаком зодиака», «Пойми меня», а также в сериале «Графиня де Монсоро», в фильмах «Медная бабушка», «Очарование зла» и других.