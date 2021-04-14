Петербургскому музею граммофонов передали его помещение в безвозмездное пользование

Частный музей граммофонов и фонографов в Санкт-Петербурге сохранит за собой помещение, которое ранее требовал освободить комитет имущественных отношений. Его передали учреждению без торгов по государственной преференции.

Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу правительства Санкт-Петербургу. Там уточнили, что предоставление преференции согласовано с городским подразделением УФАС. Передача будет безвозмездной, владельцы музея освобождены от уплаты арендной платы в дальнейшем. Официальные документы по передаче будут оформлены в ближайшее время.

Музей граммофонов и фонографов, основанный цирковым артистом Владимиром Дерябкиным, в Петербурге существует с 1997 года. Два года назад у учреждения потребовали освободить занимаемое помещение, из-за чего музей оказался на грани закрытия.

Ранее “Ъ-СПб” писал о сроках реставрации здания Санкт-Петербургской Биржи, где планируется разместить музей геральдики.