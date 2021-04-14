Химия и жизнь

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про одно из самых проверенных средств в косметологии и выясняет, кому и когда стоит делать пилинги.

С легкой руки Клоуи Кардашьян, которая недавно рассказывала о своих любимых средствах для сияния кожи, тема пилингов переживает очередную волну популярности. Инфлюенсер со 137 млн подписчиков в Instagram знает, как привлечь аудиторию к продукту — в частности, после ее уверения в том, что пилинг с фруктовыми кислотами Herbivore Prism помогает ей сузить поры, осветлить кожу и обновить ее, стало расхожим выражение «если Клоуи нравится, то мы должны попробовать это». В любом случае, прежде чем следовать советам, стоит разобраться, а нужно ли это вам.

Зачем нужны пилинги?

Надежда Склярова

Они являются одними из лучших омолаживающих средств для кожи, считают специалисты. Если нужно выровнять тон кожи, уменьшить морщинки, улучшить текстуру, уменьшить рубцы от прыщей, сгладить поры и удалить пигментные пятна, то тогда пилинг — это ваше. «Пилинг помогает снять поверхностные клетки, кератиноциты,— поясняет механизм работы врач-косметолог клиники ''Ремеди'' Надежда Склярова.— Он нужен, чтобы обновить, освежить кожу, улучшить цвет лица и обеспечить более глубокую доставку всех наносимых косметических средств (сывороток, кремов). Пилинги показаны практически всем, с небольшими исключениями». Она подчеркивает, что весной и летом стоит делать их с осторожностью, так как следует опасаться солнечной активности. «Правда, есть понятие "внесезонный пилинг'', когда его можно делать и весной, и летом, соблюдая определенные условия, связанные в основном с пребыванием на солнце. Примером такого средства является PRX-пилинг»,— говорит она.

Они дают быстрый эффект, который можно увидеть уже на третий-шестой день после процедуры, когда произойдет отшелушивание.

Что стоит иметь в виду — нюансы

Доступность средств может привести к неправильному их использованию. Сейчас в сети можно найти много обучающих видеоуроков, но все же пилинги из серии «сделай сам» не вариант, потому что есть опасность возникновения рубцов и в целом изменения структуры кожи. Химические пилинги не универсальны, и они требуют индивидуальной настройки в зависимости от типа кожи.

На восстановление после процедуры может потребоваться довольно значительное время. В частности, это касается глубоких пилингов, таких как феноловый пилинг: кожа может восстанавливаться до нескольких недель. «Это довольно серьезная врачебная процедура, которую я бы не советовала делать дома,— говорит Надежда Склярова.— Именно доктор может видеть на коже реакцию от действия пилинга и вовремя среагировать. У него всегда находятся при себе нейтрализатор и специальные средства, с помощью которых можно нивелировать все негативные явления и избежать ожогов. Дома можно себе позволить легкие фруктовые пилинги, предназначенные для домашнего ухода, или салициловые салфетки (например, самые известные у Zo skin health by Obagi)».

Кому стоит задуматься о необходимости проведения такой процедуры? Как правило, показанием к «пилингованию» является жирность и плотность кожи (мужчинам, как правило, пилинги разного состава назначают довольно часто, так как кожа от природы толще, чем у женщин), наличие пигментных пятен, расширенные поры и снижение тонуса кожи.

Ирина Кириенко