Инвестиции в потребительскую сферу Кубани выросли до 18 млрд рублей

По итогам прошлого года в отрасль инвестировано около 17,9 млрд руб., что на 15% или на 2,4 млрд руб. больше, чем годом ранее, об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани. При этом в сферу общепита Краснодарского края вложено около 400 млн руб.

«Несмотря на объективно сложную ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, предприятия потребительской сферы по итогам прошлого года показали рост как по обороту, так и по налоговым поступлениям. Хорошую динамику показали инвестиции – рост здесь составил 15%», - рассказал заместитель главы региона Александр Руппель.

В 2020 году в регионе были завершены несколько крупных инвестиционных проектов, среди которых строительство оптово-распределительного центра «Новороссийск ХАБ» и первой очереди торгово-развлекательного центра «Южный». В Армавире возвели оптово-розничный комплекс с сервисным обслуживанием, в Геленджике – торговый центр «Табрис».

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, предприятия потребительской сферы по итогам 2020 года перечислили в консолидированный бюджет Краснодарского края 46,5 млрд руб. Оборот розничной торговли хозяйствующих субъектов всех видов деятельности в 2020 году составил 1,438 трлн руб., что в товарной массе на 4,8% меньше, чем годом ранее. Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил 2,13 трлн руб., что в товарной массе на 3,2% меньше, чем годом ранее.

Андрей Ульченко