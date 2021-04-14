Около 1000 консультаций провели инвестиционные уполномоченные региона по вопросам реализации инвестпроектов с начала 2021 года

На сегодняшний день в регионе работают 82 инвестиционных уполномоченных

Около 1000 консультаций по вопросам реализации инвестиционных проектов провели инвестиционные уполномоченные от муниципальных образований за 3 месяца 2021 года для обратившихся за поддержкой предпринимателей. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

«Самые частые запросы, которые поступают как в Корпорацию, так и инвестиционным уполномоченным, связаны с подбором земельных участков под потребности проекта, оказанием помощи в подготовке документации, подборе мер государственной поддержки, которые сейчас особенно необходимы бизнесу», — сказал замгубернатора. Он отметил, что эти специалисты являются «проводниками» инвестора в муниципалитетах.

«Очень важно, что инвестиционные уполномоченные работают не только с крупным бизнесом, но и с небольшими предприятиями-инвесторами, которых в районах Нижегородской области много», — подчеркнул Андрей Саносян.

Координирующую функцию по взаимодействию с инвеступолномоченными осуществляет Корпорация развития Нижегородской области.

«На сегодняшний день в регионе работают 82 инвестиционных уполномоченных. Среди них — представители муниципалитетов, территориальных управлений федеральных органов власти, органов исполнительной власти региона. Также инвестиционными уполномоченными выступают представители ресурсоснабжающих организаций: «МРСК Центра и Приволжья», «Газпром газораспределение Нижний Новгород», «Теплоэнерго». Это позволяет максимально эффективно решать в том числе технические вопросы, связанные с подведением инженерных коммуникаций», — рассказал директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов.

Он отметил, что бизнес-процессы и инвестиционная деятельность сейчас меняются достаточно быстро, в том числе по причине пандемии.

«Для того чтобы инвестиционные уполномоченные обладали актуальной и полной информацией, в данный момент мы ведем для них подготовку четвертого этапа обучающей программы. Обучение планируем провести до конца весны», — рассказал Тимур Халитов.

Информация об инвестиционных уполномоченных размещена на инвестиционном портале Нижегородской области: www.nn-invest.ru в разделе «Поддержка бизнеса»: https://www.nn-invest.ru/ru/support/infrastructure, а также в разделе «Муниципалитеты»: https://www.nn-invest.ru/ru/region/municipalities.

Также предприниматели могут обратиться за консультацией по вопросам реализации инвестиционных проектов на горячую линию поддержки инвесторов: 8 (800) 350-12-52.