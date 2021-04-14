В расположенных у моря отелях Геленджика свободных мест на майские праздники уже нет

Места в гостиницах на первой линии города-курорта полностью забронированы на первые числа мая, сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

«Спрос на отдых в Геленджике на майские праздники в этом году очень высокий, он превышает показатели аналогичного периода 2020 года. Сегодня уже забронировано около 68% мест в здравницах и пансионатах. В отелях, которые расположены на первой линии, свободных номеров на первые числа мая уже нет», - написал он.

По его прогнозам с 1 по 10 мая город-курорт посетят 65 тыс. отдыхающих, а уровень загрузки объектов санаторно-курортного комплекса достигнет 85%.

Как писал “Ъ-Кубань”, научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз погоды на курортах Кубани в мае. «На Черноморском побережье и в Крыму температурный фон в мае будет «замечательный», температура поднимется выше отметки в +20 градусов», - сообщил он.

Андрей Ульченко