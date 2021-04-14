Научный руководитель Росгидрометцентра рассказал о погоде в мае на курортах Кубани

На Черноморском побережье и в Крыму температурный фон в мае будет «замечательный», температура поднимется выше отметки в +20 градусов, об этом научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в интервью «Парламентской газете».

«Но температура воды, конечно же, будет такой, что купаться и в голову не придет. Купальный сезон начинается тогда, когда можно рекомендовать купаться детям, это возможно при температуре выше +22 градусов. В начале июня 20-градусной отметки температура воды не достигает. В Крыму такого точно не бывает, а на Черноморском побережье это редкость», - сообщил господин Вильфанд.

Он также дал прогноз на будущее лето, отметив, что в целом оно будет нехолодным в умеренных широтах европейской части России, в Московской области и сопредельных областях. Теплое лето будет в Черноземье, на юге европейской территории. Роман Вильфанд уточнил, что вероятность такого прогноза составляет не более 70%.

Андрей Ульченко