Компания «Alean» построит в Анапе два отеля на 1200 мест

«Alean» готовит к реализации два крупных проекта в Анапе: 5-звездочный комплекс на 590 номеров с объемом инвестиций около 8 млрд руб. и 4-звездочный комплекс на 660 номеров с планируемым вложением 4 млрд руб. Об этом президент компании Андрей Уманский заявил на встрече с губернатором края Вениамином Кондратьевым, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

«Это будут круглогодичные курорты, которые реализуют лучшие международные стандарты гостеприимства», - рассказал господин Уманский. Срок реализации обоих проектов – 2022-2025 годы.

«Alean» – один из крупных инвесторов в сфере туризма в регионе. За годы работы в Краснодарском крае компания вложила около 10 млрд руб. в развитие курортов. Сейчас в регионе работают пять гостиничных комплексов на 1600 мест, построенные ей.

Ранее мэр Анапы Василий Швец заявил в интервью “Ъ-Кубань”, что проведен ряд переговоров с крупнейшими мировыми отельерами, среди которых Accor Hotels, Radisson, Hilton, Kempinski, а также с отельерами из российских сетей категории «пять звезд»: это Azimut, Alean, Cosmos Group. «Многие уже выразили инвестиционную заинтересованность в нашей территории» - заявил господин Швец.

Андрей Ульченко