Активистку из Красноярска вызвали в суд за «похороны экологии»

В Красноярске активистку Наталью Мамедярову вызвали в суд из-за акции перед администрацией края, которая прошла 3 марта, сообщила госпожа Мамедярова в своем Instagram-аккаунте.

«Центральный районный суд Красноярска вызывает вас в качестве привлекаемого лица»,— говорится в сообщении, которое она получила.

Ранее женщина пришла к зданию администрации региона с маленьким гробом на колесах, который якобы символизировал похороны экологии в регионе. «Меня как мать троих детей сильно волнует ситуация с режимом "черного неба" Красноярске. Это серьезная проблема, которую нам обещают решить из года в год. Но, как мы видим, ничего не меняется. Поэтому я решила похоронить нашу экологию»,— сказала госпожа Мамедярова в видеозаписи в Instagram.

В одном из опубликованных в соцсетях видео видно, как к активистке во время мероприятия подходит сотрудник полиции.

Как писал “Ъ-Сибирь”, по данным международного рейтинга городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы IQAir на 1 марта, Красноярск занимал первое место.

В феврале красноярские общественники сообщили, что готовят коллективный иск к властям. По словам основателя проекта по мониторингу уровня загрязнения воздуха nebo.live Игоря Шпехта, власти якобы не соблюдают весь комплекс мер по обеспечению благоприятной среды для здоровья жителей.

Подробнее об иске — в материале “Ъ-Сибирь” «Чиновникам покажут "черное небо"».

Даниил Тарабукин