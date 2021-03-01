Красноярск стал лидером по уровню загрязнения воздуха в мире

По данным международного рейтинга городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы IQAir на 1 марта, Красноярск занял первое место. Согласно информации сервиса, индекс качества воздуха составляет 420.

В пятерку лидеров также вошли Лохор (Пакистан) с показателем в два раза ниже — 201, Дели (Индия) — 184, Чианг-Май (Тайланд) — 181 и Каубл (Афганистан) — 177.

По данным краевого минэкологии, в городе воздух чистый. Последний раз режим «черного неба» вводили в Красноярске 30 января этого года, а затем продлили до 3 февраля. До этого, с начала 2021 года, режим НМУ вводился еще четыре раза. Жители Красноярска готовятся подать коллективный иск к властям из-за плохого качества воздуха в городе.

Юлия Сасевич